Ľudskoprávny komisár OSN: Balík Zastavme Sorosa je hanebný a xenofóbny

Ženeva 21. júna (TASR) - Balík zákonov prijatý v Maďarsku, ktorý postihuje ľudí pomáhajúcich žiadateľom o azyl, je "hanebný a očividne xenofóbny". Píše sa to vo vyhlásení, ktoré vo štvrtok v Ženeve zverejnil Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zajda Raada Husajna.



Hlasovanie parlamentu je podľa komisára útokom na základné ľudské práva a slobody v Maďarsku. Tento "hanebný vývoj, ktorý je očividne xenofóbny a protirečí európskym a medzinárodným štandardom a hodnotám", je podľa Husajna dôsledkom neustáleho podnecovania nenávisti zo strany súčasnej maďarskej vlády.



Zajd Raad Husajn síce priznáva právo Maďarska na ochranu vlastných hraníc, ale zároveň upozorňuje, že nová legislatíva ohrozuje bezpečnosť a ľudské práva migrantov a utečencov.



Okrem toho podľa neho ohrozuje aj prácu mimovládnych organizácií a ochrancov ľudských práv, ktorí prisťahovalcom v krajine pomáhajú.



"Je hanebné útočiť na tých, ktorí pracujú s tými, čo sú najzraniteľnejší len pre to, že sú cudzincami," uvádza sa vo vyhlásení.



Podľa komisára balík zákonov, ktorá začne platiť od 1. júla, zasiahol aj "samotnú podstatu hodnôt EÚ v oblasti pluralizmu, tolerancie a solidarity".



Poslanci maďarského parlamentu v stredu schválili návrh balíka zákonov na potlačenie migrácie. Na základe balíka označovaného ako "Zastavme Sorosa" bude možné napomáhanie a podporu ilegálneho prisťahovalectva trestne stíhať, informovala agentúra MTI.



Opozícia, ale aj niektoré medzinárodné organizácie návrh ostro kritizovali. Za návrh hlasovalo 160 poslancov, 18 bolo proti.



Na základe nového ustanovenia trestného zákonníka bude možné trestať napomáhanie protizákonnému prisťahovalectvu, teda organizovanie pomoci migrantom, ktorí nie sú prenasledovaní, alebo prichádzajú cez krajiny, v ktorých im už nehrozí prenasledovanie.



V prípade ak niekto finančne podporuje uvedenú trestnú činnosť, prípadne takúto činnosť pravidelne organizuje, hrozí mu podľa nových právnych noriem odňatie slobody do výšky jedného roka.



Sankcie hrozia aj osobám, ktoré sa na ilegálnej migrácii podieľajú organizovaním sledovania štátnych hraníc, prípravou informačných materiálov, ich distribúciou, prípadne objednávaním. Okrem trestu odňatia slobody hrozí páchateľom aj vyhostenie z krajiny.



Schválený balík zákonov obsahuje aj novelu zákona o utečencoch, v ktorom sa spresňujú podmienky získania azylu. Zmeny sa dotkli aj zákona o štátnych hraniciach či zákona o polícii.