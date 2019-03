Lukašenko navštívi v novembri Rakúsko

Lukašenko, ktorého v minulosti médiá označovali za posledného európskeho diktátora, naposledy navštívil Rakúsko v roku 2002.

Minsk 29. marca (TASR) - Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v novembri pricestuje na návštevu Rakúska. Oznámil to v piatok v Minsku rakúsky kancelár Sebastian Kurz, ktorý zároveň vyzval na posilnenie vzťahov EÚ s Bieloruskom, informovala agentúra DPA.



Lukašenko, ktorého v minulosti médiá označovali za posledného európskeho diktátora, naposledy navštívil Rakúsko v roku 2002. Roky sa totiž na neho a ďalších bieloruských predstaviteľov vzťahovali sankcie, ktoré uvalila EÚ pre jeho autoritárske praktiky.



Sankcie boli zrušené v roku 2016, keď Lukašenko prepustil väznených kritikov svojho režimu. Ďalšie reštrikcie EÚ voči Bielorusku zostávajú stále platnosti, napríklad embargo na dovoz zbraní.



"Budeme schopní krok za krokom prehĺbiť naše vzťahy," povedal Kurz v Minsku. Takýmto spôsobom bude podľa neho možné vyvážiť vplyv Ruska v tejto postsovietskej republike. Snahy Moskvy o posilnenie jej pozícií v Bielorusku pritom označil za "viac než znepokojujúce".



Kurz varoval pred takým prístupom EÚ, ktorý by Bielorusko tlačil k tomu, aby si muselo vybrať medzi Ruskom a Západom. Takýto tlak by podľa Kurza len dohnal Minsk "do náručia Ruska". Bielorusko by malo posilňovať svoje vzťahy s EÚ a nevzdávať sa pritom svojich väzieb na Moskvu, uviedol rakúsky kancelár.



Lukašenko perspektívu utuženia spolupráce s Bruselom uvítal, pričom Úniu označil za "jeden z hlavných pilierov stability na našej planéte".



Bývalý riaditeľ sovietskeho kolchozu Alexander Lukašenko stojí na čele Bieloruska už takmer štvrťstoročie a tradične udržiava úzke kontakty s Moskvou. V posledných rokoch sa snaží vyvažovať vplyv Kremľa zlepšovaním vzťahov so Západom.



Lukašeno pricestuje v novembri do Viedne na pozvanie rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena.