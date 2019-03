A. Lukašenko: Väčšina ľudí je proti zjednoteniu s Ruskom

Vyjadrenie prezidenta Bieloruska prichádza v čase, keď silnejú špekulácie, že Kremeľ núti Minsk do užšej integrácie.

Minsk 1. marca (TASR) - Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v piatok vyhlásil, že 98 percent obyvateľov tejto postsovietskej krajiny je proti zjednoteniu Bieloruska s Ruskou federáciou. Jeho vyjadrenie prichádza v čase, keď silnejú špekulácie, že Kremeľ núti Minsk do užšej integrácie, informuje tlačová agentúra AFP.



Lukašenko novinárom povedal, že ak by sa v súčasnosti na danú problematiku opýtali Bielorusov v referende, "98 percent z nich by hlasovalo proti zjednoteniu týchto dvoch krajín". "Dnešní Bielorusi chcú byť s Ruskom, ale chcú žiť vo svojej domovine," prízvukoval bieloruský prezident.



Rusko je najbližším spojencom Bieloruska, pričom obe krajiny tvoria formálnu "úniu" v úzkej obchodnej a vojenskej spolupráci, zatiaľ čo sa nezhodujú ohľadom otázok, ako sú ceny energie či dovozné clá.



V uplynulých mesiacoch kolujú špekulácie o tom, že ruský prezident Vladimir Putin vyvíja nátlak na susedné Bielorusko, aby pristúpilo na užšiu spoluprácu, čo má postupne viesť k vytvoreniu spoločného štátu.



Takýto krok by mohol predĺžiť Putinov čas pri moci, keď sa v roku 2024 skončí jeho štvrtý prezidentský mandát. Putin by sa tak mohol stať hlavou nového "zjednoteného" štátu zahŕňajúceho Bielorusko. Kremeľ však takéto úvahy odmieta.



Lukašenko, ktorý sa vo februári stretol s Putinom na trojdňových rokovaniach v ruskom čiernomorskom stredisku Soči, uviedol, že lídri rokovali o únii oboch krajín a zaujali v tejto súvislosti opatrný postoj.



Ruský premiér Dmitrij Medvedev v decembri vyhlásil, že Moskva je pripravená na užšiu integráciu s Bieloruskom - vrátane spoločnej meny, colných úradov a súdnictva, čo je v súlade s dohodou z roku 1999 o vytvorení "zväzového štátu". Kremeľ však popiera, že otázka zjednotenia krajín je aktuálnou témou.