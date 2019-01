Luxembursko bude prvý štát na svete s bezplatnou verejnou dopravou

Kto bude chcieť v druhej najmenšej krajine Európskej únie cestovať autobusom, električkou alebo vlakom, od 1. marca 2020 už nebude potrebovať lístky, ale vystačí si s občianskym preukazom.

Luxemburg 22. januára (TASR) - V Luxembursku bude od budúceho roka možné využívať verejnú dopravu bezplatne. Kto bude chcieť v druhej najmenšej krajine Európskej únie cestovať autobusom, električkou alebo vlakom, od 1. marca 2020 už nebude potrebovať lístky, ale vystačí si s občianskym preukazom, povedal v pondelok minister pre udržateľný rozvoj a infraštruktúru François Bausch.



Luxembursko sa tak stane prvou krajinou na svete s bezplatnou verejnou dopravou.



Opatrenie, ktoré má viac ľudí motivovať na využívanie verejnej dopravy, bude každoročne financované sumou 41 miliónov eur z daňových príjmov. Za cestovanie prvou triedou sa však bude naďalej platiť, uviedla agentúra AFP.



Agentúra DPA zasa upozornila, že rozhodnutie vlády sa netýka napríklad spoločnosti AVL, ktorá v hlavnom meste Luxemburg prevádzkuje okolo 170 autobusov.



Bausch ubezpečil, že bezplatná doprava by nemala viesť k zníženiu počtu pracovných miest. Predajcovia cestovných lístkov a revízori dostanú novú náplň práce. Z tohto opatrenia budú profitovať aj zahraniční návštevníci a cezpoľní (približne 200.000 ľudí z Nemecka, Francúzska a Belgicka dochádza za prácou do Luxemburska), ktorí zaplatia len za úsek po štátnu hranicu.



Bausch, člen strany Zelených, označil bezplatnú verejnú dopravu za "významné sociálne opatrenie" - ani to ale nie je "všeliek", ktorý by ľudí prinútil prejsť na hromadnú dopravu.



Luxembursko chce do roku 2023 investovať približne 2,2 miliardy eur do železničnej dopravy. Okrem toho majú byť všetky autobusy do roku 2030 na elektrický pohon.