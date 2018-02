M. Markleová by mala pomôcť svojmu otcovi na mizine, tvrdí jej sestra

Otec americkej herečky a snúbenice britského princa, v minulosti získal za réžiu svetelných efektov významné televízne ocenenie.

Samantha Markleová, nevlastná sestra snúbenice princa Harryho Meghan Markleovej, vyzvala nádejnú členku britskej kráľovskej rodiny, aby pomohla otcovi v ťažkej životnej situácii.



Samantha Markleová odkázala svojej sestre, aby "začala konať" a pomohla otcovi znovu sa postaviť na nohy. Nádejnú manželku britského princa ďalej kritizovala v tom, že podmienky, v akých žije jej otec, nie sú jej "prioritou".



Sky News pripomenula, že Thomas Markle, otec americkej herečky a snúbenice britského princa, v minulosti získal za réžiu svetelných efektov významné televízne ocenenie. Od roku 2016, keď vyhlásil osobný bankrot, však žije v Mexiku. Markle by pritom podľa informácií daného média mal svoju dcéru odviesť k oltáru.



Ako uviedla Sky News, nevlastná sestra Markleovej spochybnila aj motívy, ktoré snúbenicu princa Harryho vedú k humanitárnej práci. "V živote som videla veľa situácií, keď celebrity navštívili chudobou postihnuté miesta a boli pri tom dokonale oblečené," povedala v rozhovore pre austrálsku spravodajskú televíziu 9news.



Meghan Markleová je svetovou veľvyslankyňou kresťanskej humanitárnej organizácie World Vision Canada a v rámci prezentácie projektu za čistú vodu navštívila Rwandu. Cestovala tiež do Afganistanu, aby tam podporila amerických vojakov s rodinami. V roku 2014 sa zapojila do kampane OSN na presadzovanie rodovej rovnosti.