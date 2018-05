M. Pompeo sa stretne vysokopostaveným predstaviteľom KĽDR tento týždeň

Dvojica by mala rokovať o prípravách na historický summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského lídra Kim Čong-una.

Washington 29. mája (TASR) - Minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo sa stretne s vysokopostaveným predstaviteľom Severnej Kórey, generálom Kim Jong-čcholom, tento týždeň v New Yorku. S odvolaním sa na utorkové vyhlásenie Bieleho domu o tom informovala agentúra AP.



Podľa agentúry Jonhap by mal Kim Jong-čchol, podpredseda ústredného výboru vládnej Kórejskej strany práce, do New Yorku pricestovať v stredu.



Podľa agentúry DPA Biely dom zároveň v utorok potvrdil, že Spojené štáty pokračujú v "aktívnych prípravách" na očakávaný summit lídrov KĽDR a USA v Singapure.



Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová taktiež doplnila, že do príprav sa zapájajú i Severokórejčania, avšak nešpecifikovala, či sa schôdzka odohrá v plánovanom termíne.



Trump minulý štvrtok oznámil, že ruší pripravovaný summit s Kim Čong-unom, plánovaný na 12. júna v Singapure. Krátko na to však uviedol, že stretnutie by sa predsa len mohlo konať. Trump v nedeľu uviedol, že skupina predstaviteľov USA je v Severnej Kórei, aby tam plánovala summit. Zvýšilo to očakávania, že schôdzka oboch lídrov sa naozaj uskutoční.