M. Pompeo rokuje o Iráne v Saudskej Arábii

Šéf americkej diplomacie má v pondelok v meste Džidda rokovať so saudskoarabským kráľom Salmánom a vplyvným korunným princom Muhammadom bin Salmánom.

Džidda 24. júna (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo pricestoval v pondelok na návštevu Saudskej Arábie, ktorá sa koná v čase zvyšujúceho sa napätia medzi USA a Iránom, píše agentúra AFP.



Šéf americkej diplomacie má v pondelok v meste Džidda rokovať so saudskoarabským kráľom Salmánom a vplyvným korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Následne sa letecky presunie na rozhovory do Spojených arabských emirátov (SAE).



Pompeo ešte pred odletom z Washingtonu označil Saudskú Arábiu a SAE za "veľkých spojencov" USA pri riešení "výzvy", ktorú predstavuje Irán.



"Budeme s nimi hovoriť o zaistení vzájomného strategického prepojenia a o vybudovaní globálnej koalície (voči Iránu)," povedal Pompeo.



Spojené štáty podľa jeho slov chcú, aby sa k takejto medzinárodnej koalícii pripojili nielen štáty Perzského zálivu, ale aj iné krajiny v Ázii a Európe, ktoré sú pripravené vyvinúť tlak na Teherán. Irán pritom označil za "najväčšieho štátneho podporovateľa terorizmu".



Rijád i SAE sú zástancami razantnejšieho prístupu USA voči Iránu, ktorý je ich regionálnym rivalom.



Pompeo si pridal dve zástavky v arabských krajinách do svojho tohtotýždňového ázijského turné, v rámci ktorého navštívi ešte Indiu, Srí Lanku, Japonsko a Južnú Kóreu.



Iránski a americkí lídri sa dostávajú do častejších sporov od zvolenia Donalda Trumpa do úradu prezidenta USA v roku 2016. Trump stiahol Spojené štáty z jadrovej dohody podpísanej v roku 2015 medzi Iránom a svetovými mocnosťami, pričom zároveň opätovne uvalil na Teherán ekonomické sankcie.



Teherán v máji oznámil čiastočné odstúpenie od multilaterálnej dohody o jadrovom programe.



Trump minulý týždeň odvolal vojenský zásah proti Iránu po tom, čo Teherán zostrelil americký prieskumný dron v hodnote viac ako 100 miliónov dolárov. Uvedený incident sa odohral v čase zvýšeného napätia vo vzťahoch medzi Iránom a Spojenými štátmi. Tie pripisujú Iránu zodpovednosť za nedávne útoky proti tankerom v oblasti strategicky významného Hormuzského prielivu.



Teherán však tieto obvinenia odmieta a vyjadruje predpoklad, že v skutočnosti za útokmi stoja Spojené štáty, ktoré ich chcú využiť na ospravedlnenie použitia sily proti Iránu.