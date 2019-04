M. Pompeo: USA podporujú Guaidóa v jeho výzve na vojenské povstanie

Podobne sa vyjadril aj americký viceprezident Mike Pence, ktorý odkázal Venezuelčanom, ktorí vyšli do ulíc: "Sme s vami!"

Washington 30. apríla (TASR) - Minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo v utorok vyhlásil, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa podporuje predsedu venezuelského Národného zhromaždenia Juana Guaidóa v jeho výzve na vojenské povstanie voči prezidentovi Nicolásovi Madurovi. Podobne sa vyjadril aj americký viceprezident Mike Pence, ktorý odkázal Venezuelčanom, ktorí vyšli do ulíc: "Sme s vami!"



Pompeo uviedol na Twitteri, že USA "plne podporujú" Guaidóovu výzvu na začiatok Operácie sloboda. Konštatoval, že USA stoja pri venezuelskom ľude "v jeho hľadaní slobody a demokracie". Podľa neho demokracia nemôže byť porazená.



Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton vyzval venezuelské ozbrojené sily, aby "stáli pri" Národnom zhromaždení a chránili ústavu krajiny a venezuelský ľud. Na Twitteri uviedol, že venezuelská armáda by mala stáť pri "legitímnych inštitúciách proti uzurpovaniu demokracie".



Agentúra AP tiež informovala, že Biely dom sa na situáciu vo Venezuele "pozerá a čaká" a dúfa, že výsledkom bude demokracia. Trumpova poradkyňa Kellyanne Conwayová sa vyjadrila, že Biely dom stojí pri Guaidóovi, ktorého USA uznávajú ako dočasného prezidenta. Podľa nej nastal čas na odchod socialistického lídra Madura a USA podporujú "pokojnú zmenu moci".



Bolívia a Kuba, kľúčoví spojenci Madura, odsúdili v utorok pokus o "štátny prevrat" v jeho krajine.



Bolívijský prezident Evo Morales vyzval prostredníctvom Twitteru latinskoamerické vlády, aby "odsúdili štátny prevrat vo Venezuele" a obvinil USA z "vyprovokovania násilia a smrti vo Venezuele".



Aj kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez podporil na Twitteri Madura a vyzval USA na "zastavenie útokov na mier".



Ruský prezident Vladimir Putin diskutoval o prebiehajúcom vojenskom povstaní vo Venezuele so svojou Radou bezpečnosti. Putinov hovorca Dmitrij Peskov bez ďalších podrobností uviedol, že sa na jej zasadnutí venovala značná pozornosť správam o pokuse prevrat v tejto krajine.



Venezuelské bezpečnostné sily zakročili slzotvorným plynom voči opozičnému lídrovi Guaidóovi, ktorý sa nachádzal spolu so skupinou mužov vo vojenských uniformách neďaleko leteckej základne v Caracase. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na svedkov.



Venezuelská vláda predtým oznámila, že potláča malý pokus o prevrat zo strany armádnych "zradcov" spolupracujúcich s pravicovými odporcami vlády. Minister informácií Jorge Rodríguez sa tak vyjadril na Twitteri po tom, ako Guaidó vyzval na vojenské povstanie. Opozičný líder tak urobil vo videu, na ktorom bol obklopený ozbrojenými vojakmi na leteckej základni v Caracase.



V trojminútovom videu uviedol, že vojaci, ktorí vyšli do ulíc, budú chrániť venezuelskú ústavu. Začala sa posledná fáza plánu na "ukončenie uzurpácie" - zosadenie prezidenta Nicolása Madura, vyhlásil Guaidó, ktorý vyzval Venezuelčanov, aby išli do ulíc s cieľom zvrhnúť Madura.