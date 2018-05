Talianski politici hlásia významný pokrok v rokovaniach o novej vláde

Doterajšie rokovania boli neúspešné a niektorí analytici očakávali, že prezident Mattarella tento týždeň vymenuje "neutrálnu" vládu. Strany M5S a LN ho však prekvapujúco požiadali, aby ešte počkal.

Rím 10. mája (TASR) - Talianska krajne pravicová strana Liga Severu (LN) a protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S) vo štvrtok oznámili, že očakávajú skoré uzavretie dohody o novej vláde, príslušné rokovania však potrvajú prinajmenšom do budúceho pondelka. V spoločnom vyhlásení, z ktorého citovala agentúra DPA, informovali o dosiahnutí "významného pokroku", pokiaľ ide o obsadenie postov premiéra a jeho ministrov.



"Cieľom je urýchlene o všetkom rozhodnúť, aby krajina dostala niektoré odpovede a vládu," píše sa vo vyhlásení LN a M5S, ktorých hovorcovia vyjadrili očakávanie, že stranícki lídri sa budú môcť už v pondelok opäť stretnúť s prezidentom Sergiom Mattarellom. Ešte vo štvrtok by sa malo uskutočniť stretnutie týkajúce sa vládneho programu, ktorý by podľa DPA mohol byť tým "najeuroskeptickejším", aký sa doteraz v Taliansku objavil.



"Nemôžem skrývať radosť a šťastie, keďže môžeme konečne začať s riešením problémov Talianska," uviedol šéf M5S Luigi Di Maio vo videozázname zverejnenom na Facebooku po tom, ako sa stretol s predsedom LN Matteom Salvinim.



Obe strany majú záujem spochybniť pravidlá EÚ ohľadne rozpočtovej disciplíny a migrácie. Napriek vysokému verejnému dlhu Talianska sú tiež odhodlané uskutočniť nákladné dôchodkové a sociálne reformy.



Parlamentné voľby v Taliansku zo 4. marca priniesli najväčší úspech protisystémovému M5S a stredopravicovej koalícii, ktorej súčasťou je LN a strana expremiéra Silvia Berlusconiho Vpred Taliansko (FI). Ani jeden subjekt však nezískal v parlamente absolútnu väčšinu. Líder M5S Luigi Di Maio odmietol byť súčasťou vlády, v ktorej by bol aj Berlusconi.



Doterajších päť kôl rokovaní o vytvorení novej vlády bolo neúspešných a niektorí analytici očakávali, že prezident Mattarella tento týždeň vymenuje "neutrálnu" vládu, ktorej úlohou by bolo schváliť nový rozpočet a pripraviť predčasné voľby na začiatok roka 2019. Strany M5S a LN ho však prekvapujúco požiadali, aby ešte počkal, a začali opätovne rokovať o možnom konsenze.



V súčasnosti najsilnejšie politické strany v Taliansku predtým vyjadrili nesúhlas so širokospektrálnou vládou technokratov a vyzvali, aby sa radšej konali voľby už 8. júla, čo je podľa zákona najskorší možný termín.