Irán dodržiava jadrovú dohodu, uvádza sa v správe MAAE

Viedeň 22. februára (TASR) - Irán dodržiava vo svojom jadrovom programe obmedzenia vyplývajúce z dohody so svetovými veľmocami a nebráni medzinárodným inšpekciám. Uvádza sa to v správe Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), o ktorej informovala vo štvrtok agentúra DPA.



Islamská republika v minulých troch mesiacoch aj naďalej pokračovala v obmedzovaní svojho programu obohacovania uránu, konštatuje agentúra sídliaca vo Viedni vo svojej pravidelnej štvrťročnej správe.



Jadrová dohoda z roku 2015 medzi Iránom a šiestimi veľmocami - USA, Ruskom, Čínou, Britániou, Francúzskom a Nemeckom - zaväzuje Teherán, aby výrazne obmedzil svoje jadrové kapacity výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií. Cieľom tohto kroku je zabezpečiť, aby Irán nemohol túto technológiu využiť na výrobu jadrových zbraní.



Podľa správy Irán povolil inšpektorom MAAE skúmať, či sa jadrový materiál nezneužíva na vojenské účely, keď im povolil prístup do svojich zariadení. Irán nedávno preformuloval svoj zámer zostrojiť v budúcnosti jadrové ponorky, uvádza sa v dokumente.



Jadrová dohoda je predmetom stupňujúceho sa tlaku zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pochybuje, že dáva MAAE dostatočné kontrolné právomoci. V januára Trump varoval, že USA odstúpia od dohody, ak sa neupraví a nestanoví ďalšie obmedzenia na iránsky jadrový program.



Zatiaľ čo MAAE potvrdzuje, že Teherán dodržiava svoje povinnosti, Trump kritizuje fakt, že niektoré obmedzenia budú nakoniec zrušené - podľa neho by mali platiť navždy. Americkému prezidentovi sa tiež nepáči, že z dohody mal Irán ekonomický prospech, ktorý je podľa jeho slov využívaný na financovanie iránskeho zapojenia sa do terorizmu a konfliktov, ako je vojna v Sýrii, dodáva agentúra DPA.