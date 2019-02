Agentúra MAAE: Irán sa neodkláňa od podmienok jadrovej dohody

Jadrovou dohodou z roku 2015 sa iránsky jadrový program dostal pod medzinárodný dozor a prísne dlhodobé reštrikcie.

Viedeň 22. februára (TASR) - Irán udržiava svoj jadrový program v medziach, ktoré sa vytýčili jadrovou dohodou z roku 2015 medzi Teheránom a svetovými veľmocami. Vyplýva to zo správy, ktorú v piatok zverejnila Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) so sídlom vo Viedni, informuje tlačová agentúra DPA.



Irán dodržiava limity na obohacovanie uránu, ako aj množstvo zásob uránu, ktoré má táto krajina povolené, uvádza MAAE vo svojej najnovšej štvrťročnej správe zaslanej členským krajinám. Inšpektori MAAE nezistili ani žiadne nezrovnalosti vzťahujúce sa na iránsky jadrový výskumný reaktor Arák, ktorý bol pôvodne navrhnutý na výrobu plutónia ako vedľajšieho produktu.



Jadrovou dohodou z roku 2015 sa iránsky jadrový program dostal pod medzinárodný dozor a prísne dlhodobé reštrikcie. Zámerom dohody je predísť tomu, aby táto islamská krajina používala urán alebo plutónium na vývoj nukleárnych zbraní.



Na základe jadrovej dohody, ktorej signatármi boli pôvodne Spojené štáty, Británia, Francúzsko, Nemecko, Rusko a Čína, došlo zároveň k uvoľneniu ekonomických sankcií.



Správa MAAE prichádza v čase narastajúceho tlaku Spojených štátov na európske krajiny, aby od iránskej jadrovej dohody odstúpili - tak, ako to vlani spravil americký prezident Donald Trump.



Británia, Francúzsko a Nemecko však nátlaku zo strany Washingtonu odolávajú a v januári zriadili osobitný finančný mechanizmus, ktorý má podporovať obchod s Iránom, a to napriek obnoveným americkým sankciám.