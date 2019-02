Maas varoval pred posilnením IS po odsune amerických vojsk zo Sýrie

Stiahnutie amerických jednotiek zo Sýrie oznámil Trump v decembri.

Berlín/Washington 6. februára (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v utorok varoval, že ohlásený odsun amerických vojakov zo Sýrie môže znovu posilniť teroristickú organizáciu Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra DPA.



Maas pred odletom na konferenciu vo Washingtone uviedol: "Nie je jasné, ako môžeme zabrániť tomu, aby v Sýrii po ohlásenom odsune amerických vojakov vzniklo vákuum a aby došlo k eskalácii starých konfliktov a k upevneniu postavenia IS."



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo zvolal na stredu do Washingtonu stretnutie členov medzinárodnej protiislamistickej koalície. Prezident USA Donald Trump sa má podľa informácií Bieleho domu v stredu popoludní miestneho času obrátiť na ministrov zahraničných vecí koalície, ktorej členmi je 74 štátov a spoločenstiev, akými sú napríklad NATO a EÚ. Cieľom stretnutia je prehodnotiť ďalší postup v boji proti IS po odsune amerických vojakov.



Pentagón v správe, ktorú zverejnil v pondelok, varoval, že IS "môže v priebehu šiestich až dvanástich mesiacov znova nabrať na sile" a získať späť časť stratených území.



Stiahnutie amerických jednotiek zo Sýrie oznámil Trump v decembri. Doposiaľ nepredložil žiaden časový plán. Podľa údajov, ktoré poskytol Trump, sa v Sýrii nachádza asi 2000 amerických vojakov.



Na konferencii vo Washingtone sa bude hovoriť aj o zahraničných bojovníkoch IS. Americké ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo v pondelok ich domovské štáty, aby svojich občanov, ktorí boli zajatí v Sýrii, prijali späť do vlasti a tam ich obžalovali. Sýrske demokratické sily (SDF), podporované USA, v priebehu bojov proti IS zajali "stovky zahraničných teroristov z desiatok krajín".