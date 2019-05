Maas vyjadril Pompeovi obavy EÚ v súvislosti s dianím okolo Iránu

Pompeo sa rozhodol pre nečakanú návštevu Bruselu, kde v pondelok zasadá Rada EÚ pre zahraničné veci, aby s európskymi partnermi rokoval o naliehavých záležitostiach vrátane Iránu.

Brusel 13. mája (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyjadril v pondelok v Bruseli znepokojenie v súvislosti s najnovším napätím okolo jadrovej dohody s Iránom. Maas to zdôraznil počas rozhovorov s americkým ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom, pričom zdôraznil, že je v "existenčnom" záujme EÚ, aby jadrovú dohodu z roku 2015 udržala pri živote.



"Sme znepokojení vývojom udalostí a napätím v danom regióne," povedal Maas podľa tlačovej agentúry DPA šéfovi americkej diplomacie. Pompeo sa rozhodol pre nečakanú návštevu Bruselu, kde v pondelok zasadá Rada EÚ pre zahraničné veci, aby s európskymi partnermi rokoval o "naliehavých záležitostiach" vrátane Iránu.



"Nechceme, aby to viedlo k vojenskej eskalácii," zdôraznil Maas pred Pompeom. Jeho slová sú reakciou na skutočnosť, že Spojené štáty uplynulý týždeň vyslali do oblasti Perzského zálivu útočnú skupinu pozostávajúcu z lietadlovej lode a ďalších plavidiel, ako aj svoje bombardéry, pričom v piatok ohlásili aj presun batérie rakiet typu Patriot na Blízky východ. Tieto kroky sú podľa Washingtonu reakciou na obavy z možného zámeru Teheránu zaútočiť na americké sily alebo záujmy v regióne.



Šéf nemeckej diplomacie privítal možnosť porozprávať sa so svojím americkým partnerom o súčasnej situácii a poukázal aj na obavy spojené s vyslaním vojnových lodí do tohto regiónu.



Maas zdôraznil, že EÚ a USA, aj keď majú opačné názory na jadrovú dohodu, v prípade Iránu sledujú ten istý cieľ, a to je Irán bez vlastníctva jadrových zbraní. Aj preto by podľa neho mali Američania a Európania navzájom čo najviac komunikovať.



