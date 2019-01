Maas: Nemecko je na strane venezuelského opozičného lídra J. Guaidóa

Po tom, čo sa Guaidó v stredu vyhlásil za dočasného prezidenta, venezuelský prezident Nicolás Maduro oznámil, že jeho vláda prerušuje diplomatické vzťahy s USA.

Berlín 25. januára (TASR) - Nemecko je na strane venezuelského opozičného lídra Juana Guaidóa, vyhlásil vo štvrtok nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Pokiaľ ide o Venezuelu, nie sme neutrálni. Podporujeme Národné zhromaždenie, ktoré je volené ľuďmi. Maduro nemá demokratickú legitimitu ako prezident," napísal Maas na mikroblogovacej sociálnej sieti Twitter.



Pre televíznu stanicu Deutsche Welle (DW) zas Maas uviedol: "Sme na strane Guaidóa."



Hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert predtým vyhlásil, že "venezuelský ľud sa odvážne zaviazal k slobodnej budúcnosti svojej krajiny".



"To si vyžaduje politický proces, ktorý povedie k slobodným a dôveryhodným voľbám. Demokraticky zvolené Národné zhromaždenie zohráva v tom osobitnú úlohu," dodal Seibert.



Spojené štáty vo štvrtok požiadali o verejné zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN v prípade situácie vo Venezuele - deň po tom, čo uznali Guaidóa za dočasného prezidenta Venezuely a naliehali na ďalšie krajiny, aby urobili to isté.



Po tom, čo sa Guaidó v stredu vyhlásil za dočasného prezidenta, venezuelský prezident Nicolás Maduro oznámil, že jeho vláda prerušuje diplomatické vzťahy s USA. Americkým diplomatom dal 72 hodín na to, aby opustili krajinu.