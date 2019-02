Maas:Požiadavku USA, aby Európa prijala bojovníkov IS, je ťažké splniť

Donald Trump v sobotu Britániu a ostatných európskych spojencov požiadal, aby si prevzali naspäť viac ako 800 militantov Islamského štátu, ktorí boli zajatí v Sýrii, a aby ich postavili pred súd.

Berlín 18. februára (TASR) - Naplnenie požiadavky amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby európski spojenci prevzali naspäť 800 bojovníkov Islamského štátu (IS) zajatých v Sýrii, bude "neobyčajne náročné". Povedal to v nedeľu nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas, ktorého vyjadrenie priniesla agentúra DPA.



Maas v programe televízie ARD povedal, že ich návrat bude možný, "keď sa bude dať zabezpečiť, že títo ľudia budú okamžite postavení pred súd a budú držaní vo väzbe".



Úrady na to podľa neho budú potrebovať informácie a kriminálne vyšetrovanie, čo sa nedá zaručiť.



Ľuďom s nemeckým občianstvom bolo umožnené vrátiť sa do krajiny, dodal. V Sýrii však v súčasnosti neexistuje spôsob, ako preveriť ich požiadavky. Na ďalšom postupe sa Nemecko podľa jeho slov dohodne s Francúzskom a Britániou.



Americký prezident Donald Trump v sobotu Britániu a ostatných európskych spojencov požiadal, aby si prevzali naspäť viac ako 800 militantov Islamského štátu, ktorí boli zajatí v Sýrii, a aby ich postavili pred súd.



Trump vyhlásil, že kalifát teroristickej organizácie v Iraku a Sýrii "pripravený k pádu" a "nebolo by dobrou alternatívou, keby sme ich museli prepustiť". Dodal, že USA nechcú sledovať ako títo bojovníci IS prenikajú do Európy, kam sa očakáva, že sa vrátia.