Macedónska prokuratúra obžalovala osoby podozrivé z útoku na parlament

Skopje 27. marca (TASR) - Macedónska prokuratúra v utorok obžalovala 28 osôb údajne zapletených do útoku nacionalistických demonštrantov, ktorí vlani v apríli vtrhli do budovy parlamentu v Skopje. Medzi obžalovanými je aj bývalý minister vnútra Mitko Cavkov, informovala agentúra AP.



Exminister Cavkov je spoločne s ďalšími obžalovaný z teroristického ohrozenia ústavného poriadku a bezpečnosti. Všetkým v prípade usvedčenia hrozí desať rokov väzenia. Dve ďalšie osoby sú obžalované z napomáhania k trestnému činu. Termín začatia procesu doposiaľ nebol stanovený.



Stúpenci dlhoročného macedónskeho premiéra Nikolu Gruevského vtrhli vlani 27. apríla do parlamentu v Skopje po tom, ako zákonodarný zbor zvolil za svojho nového predsedu poslanca albánskej národnosti Talata Xhaveriho. Gruevského medzičasom už opozičná strana VMRO-DPMNE označila túto voľbu za "puč".



Útok si vyžiadal zranenia viac ako sto ľudí vrátane niekoľkých poslancov i novinárov. Macedónska polícia v reakcii naň zadržala vlani v novembri 36 osôb. Novému predsedovi macedónskej vlády Zoranovi Zaevovi sa však len o niekoľko týždňov neskôr podarilo sformovať novú vládu.