Macedónska vláda predloží návrh novely ústavy o názve krajiny

Skopje 8. októbra (TASR) - Macedónska vláda sa v pondelok rozhodla predložiť parlamentu novelu ústavy, potrebnú na realizáciu obsahu bilaterálnej dohody s Gréckom, ktorej cieľom je vyriešiť viac ako štvrťstoročie pretrvávajúci spor o názov postjuhoslovanskej republiky.



Informovala o tom tlačová agentúra APA s odvolaním sa na vyjadrenie hovorcu macedónskej vlády premiéra Zorana Zaeva.



Na schválenie zmien v základnom zákone krajiny je potrebná dvojtretinová väčšina 120-členného parlamentu, teda hlasy 80 zákonodarcov. Vládna koalícia v ňom však disponuje iba 69 mandátmi.



Zaev však už začiatkom mesiaca vyjadril nádej, že sa mu podarí presvedčiť aj pravicové strany, aby zmenu macedónskej ústavy podporili. Ak by sa to nestalo, potom čakajú krajinu predčasné voľby, avizoval.



Podľa oficiálne nepotvrdených informácií macedónskych médií by sa hlasovanie o novele ústavy mohlo na parlamentnej pôde v Skopje uskutočniť už 16. októbra.