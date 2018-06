Macedónska vláda podporila dohodu s Gréckom o názve krajiny

Macedónsko by sa podľa nej malo po novom volať Republika Severné Macedónsko (Republika Severna Makedonija).

Skopje/Atény 15. júna (TASR) - Macedónska vláda jednohlasne podporila vo štvrtok večer kompromisnú dohodu, ku ktorej dospel premiér Zoran Zaev s gréckym premiérom Alexisom Tsiprasom o budúcom oficiálnom názve krajiny. Macedónsko by sa podľa nej malo po novom volať Republika Severné Macedónsko (Republika Severna Makedonija).



Dohodu by mali Tsipras so Zaevom podpísať v sobotu v macedónskom meste Prespa pri gréckych hraniciach. Musia ju prijať aj parlamenty oboch krajín. Macedónska opozícia už avizovala, že ju nepodporí. Šéf konzervatívnej opozičnej strany VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski vyzval stúpencov, aby sa v nedeľu v meste Bitola na juhozápade Macedónska zúčastnili na protestnom pochode proti dohode o názve krajiny. Odporcovia kompromisu s Gréckom protestovali už druhý deň po sebe aj pred budovou parlamentu v Skopje.



K oficiálnej zmene názvu Macedónska by malo dôjsť až po plánovanom referende na jeseň tohto roka. Ak by občania v plebiscite nový názov schválili, malo by dôjsť aj k úprave macedónskej ústavy. Keby sa tak nestalo, v krajine by sa mali uskutočniť predčasné parlamentné voľby, ktoré budú súčasne akýmsi referendom.



Grécki poslanci v piatok začali rozpravu o požiadavke hlavnej opozičnej strany Nová demokracia (Nea dimokratia) o hlasovanie o vyslovenie nedôvery vláde v súvislosti s dohodou s Macedónskom, informuje agentúra AP.



Grécki odporcovia dohody namietajú, že kompromis priniesol severnému susedovi priveľa ústupkov. Predseda Novej demokracie Kyriakos Mitsotakis označil za "národný ústupok" fakt, že Atény akceptovali existenciu macedónskeho jazyka a etnika. Na piatok je naplánovaná aj demonštrácia proti dohode v centre Atén.



Spor medzi Macedónskom a Gréckom pretrváva od rozpadu bývalej Juhoslávie. Grécko nesúhlasí s názvom Macedónsko (v macedónčine Makedonija), pretože sa zhoduje s názvom historického severogréckeho regiónu (v starogréčtine Makedoniá). Atény to dávajú do súvislosti s možnými územnými nárokmi zo strany Skopje a namietajú, že Macedónsko tým uzurpuje staroveké a antické grécke dedičstvo. Vyriešenie sporu je podmienkou prípadného vstupu Macedónska do Severoatlantickej aliancie či Európskej únie.



Doteraz bola táto krajina aj v Organizácii Spojených národov zaregistrovaná pod dočasným názvom Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM).