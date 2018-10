Macedónsko a Grécko po urovnaní sporu obnovia priame letecké spojenie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Skopje 31. októbra (TASR) - Macedónsko a Grécko budú po vyše desiatich rokoch opäť spojené priamou leteckou linkou. Stane sa tak po tom, ako nedávna dohoda o riešení názvoslovného sporu viedla k odmäku vo vzájomných vzťahoch, informovala v stredu tlačová agentúra AP.



Prvý let z Atén do Skopje vo štvrtok večer plánuje využiť macedónsky vicepremiér Bujar Osmani, ktorý pocestuje do Grécka na rokovania s tamojšími predstaviteľmi. Podľa oznámenia podniku TAV Airports, prevádzkujúceho letisko v Skopje, budú lety gréckej spoločnosti Aegean Airlines z Atén premávať dvakrát týždenne.



Predošlé priame letecké spojenie medzi Skopje a Aténami fungovalo v rokoch 2003-2007. Prerušené bolo po tom, ako Grékov pobúrilo rozhodnutie vtedajšej konzervatívnej vlády Macedónska pomenovať letisko v Skopje po Alexandrovi Veľkom, vládcovi starovekého gréckeho kráľovstva Macedónsko. Súčasná ľavicová vláda ešte vo februári pristúpila k premenovaniu letiska ako gestu dobrej vôle.



Macedónsky parlament odhlasoval tento mesiac začatie legislatívneho postupu, ktorého výsledkom má byť zmena oficiálneho názvu Macedónska v súlade s dohodou urovnávajúcou dlhoročný spor so susedným Gréckom. Očakáva sa, že proces zapracovania zmeny názvu krajiny do ústavy potrvá tri mesiace.



Na základe júnovej dohody s Gréckom sa má doterajší oficiálny názov Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM) zmeniť na nový - Republika Severné Macedónsko. Cieľom tohto kroku je urovnať 27 rokov trvajúci spor medzi Skopje a Aténami, ktorý bol pre Macedóncov prekážkou v úsilí začleniť sa do NATO či EÚ.

