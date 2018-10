Macedónska opozícia: Dohoda s Gréckom o zmene názvu je mŕtva

V Macedónsku musí dôjsť k zmene ústavy, aby sa mohol zmeniť jeho oficiálny názov.

Skopje 4. októbra (TASR) - Dohoda s Gréckom, na základe ktorej sa má Macedónsko premenovať na "Republiku Severné Macedónsko", je "mŕtva". Vyhlásila to štvrtok hlavná macedónska opozičná strana VMRO-DPMNE v súvislosti s nedeľňajším neúspešným referendom.



VMRO-DPMNE tiež podľa agentúry AP vyzvala na zostavenie úradníckej vlády pred predčasnými voľbami, ktoré sa v Macedónsku podľa očakávania budú konať koncom novembra tohto roka.



Macedónska ústredná volebná komisia rozhodla, že plebiscit z 30. septembra je pre nízku účasť neplatný. Pre jeho platnosť bola potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny voličov, no k urnám ich prišlo len necelých 37 percent.



V Macedónsku musí dôjsť k zmene ústavy, aby sa mohol zmeniť jeho oficiálny názov. Sociálnymi demokratmi vedená vláda na to nemá dostatok kresiel v parlamente a už avizovala, že v prípade neúspešného referenda vypíše predčasné voľby.