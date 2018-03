Krok k lepšiemu vzťahu Grécka a Macedónska: Návšteva po 12 rokoch

Grécky minister zahraničných vecí sa v Skopje stretne s macedónskym rezortným partnerom Nikolom Dimitrovom a ďalšími macedónskymi predstaviteľmi.

Skopje 22. marca (TASR) - V osobe gréckeho ministra zahraničných vecí Nikosa Kotziasa pricestoval vo štvrtok do Macedónska na oficiálnu návštevu prvý významný predstaviteľ Grécka po 12 rokoch.



Hosť z Atén absolvuje v piatok rokovania s macedónskym rezortným partnerom Nikolom Dimitrovom a ďalšími macedónskymi predstaviteľmi. Hlavnou témou bilaterálnych rokovaní by mal byť pretrvávajúci spor oboch krajín o názov postjuhoslovanskej republiky.



Po viac ako desaťročí, keď kontakty oboch krajín zostávali iba na nižšej úrovni, došlo po vlaňajšom nástupe stredoľavej macedónskej vlády do úradu k viacerým rokovaniam o riešení sporu so zámerom vyriešiť ho ešte v tomto kalendárnom roku.



Zdá sa, že po ústretových krokoch Skopje vrátane premenovania medzinárodného letiska v macedónskej metropole, sú na kompromisy pripravení aj v Aténach. Platí to napriek tomu, že viac ako polovica gréckej populácie podľa výsledkov prieskumov verejnej mienky akúkoľvek podobu názvu susednej krajiny s využitím slova Macedónsko odmieta.



Obaja ministri zahraničných vecí by sa po piatkových rokovaniach v Skopje mali už o týždeň neskôr stretnúť za účasti sprostredkovateľov vo Viedni, aby sa podľa možností priblížili k vyriešeniu predmetného sporu.