Macedónčania sú proti zmene názvu svojej krajiny, ako žiada Grécko

Macedónski predstavitelia dúfajú, že spor sa podarí vyriešiť včas, konkrétne do júnového summitu EÚ a júlovej vrcholnej schôdzky NATO.

Skopje 4. marca (TASR) - Tisíce demonštrantov sa v nedeľu zišli v macedónskej metropole Skopje, aby protestovali proti možnej zmene názvu svojej krajiny, ktorú žiada Grécko.



Macedónsko a jeho väčší južný sused Grécko sa dohodli, že tento rok zintenzívnia rozhovory vo veci nájdenia riešenia sporu, ktorý dlhodobo marí ambície Skopje na vstup do EÚ a NATO.



Demonštranti v Skopje v nedeľu požadovali, aby vláda premiéra Zorana Zaeva zastavila rokovania s Gréckom. Chcú tiež, aby sa krajina obrátila na OSN so žiadosťou o uznanie názvu Macedónsko.



Macedónske médiá v nedeľu informovali, že v rovnakom čase ako v Skopje sa podobné zhromaždenia konali aj v zahraničí vrátane Washingtonu a Sydney, kde účastníci protestu podpálili grécku vlajku a Zaevovu fotografiu.



Atény, ktoré ako všetci členovia oboch zmienených blokov majú právo veta pri prijímaní nových členských štátov, protestujú proti používaniu názvu Macedónsko touto bývalou juhoslovanskou republikou. Grécko argumentuje tým, že Macedónsko by si tak mohlo uplatňovať nárok na rovnomennú grécku provinciu.



Macedónski predstavitelia dúfajú, že spor sa podarí vyriešiť včas, konkrétne do júnového summitu EÚ a júlovej vrcholnej schôdzky NATO. Navrhujú preto geografické prídavné meno, ktoré rozlíši oba názvy.