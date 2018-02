Macedónsko je pripravené pripojiť k názvu geografické prídavné meno

Macedónsko prijali do OSN v roku 1993 pod provizórnym označením Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM).

Skopje 6. februára (TASR) - Macedónsko je pripravené pripojiť k svojmu názvu geografické prídavné meno v snahe o urovnanie sporov s Gréckom, ktoré komplikujú vyhliadky tejto bývalej juhoslovanskej republiky na vstup do EÚ i NATO. Vyhlásil to v utorok macedónsky premiér Zoran Zaev, ktorého citovala agentúra Reuters.



Macedónsko prijali do Organizácie Spojených národov (OSN) v roku 1993 pod provizórnym označením Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM), pretože Grécko namietalo voči jednoslovnému názvu, ktorý podľa neho implikuje územné nároky krajiny na rovnomennú grécku provinciu.



"Bol by som rád, ak by vyjednávania (s Gréckom) uspeli. Sme pripravení pripojiť k názvu krajiny geograficky vymedzujúce prídavné meno," povedal Zaev novinárom v macedónskom hlavnom meste Skopje. Premiér na zasadnutí Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose v januári prisľúbil rýchle vyriešenie tohto sporu.



Väčšina krajín označuje tento štát, ktorý vyhlásil nezávislosť od bývalej Juhoslávie v roku 1991, ako Macedónsko. Podľa diplomatov by mohli byť pre obe strany akceptovateľné výrazy Severné Macedónsko, Nové Macedónsko či Horné Macedónsko.



Zaevova vláda v utorok spravila voči Aténam ústupok, keď hlavné letisko v Skopje i jednu kľúčovú diaľnicu premenovala tak, aby v ich názvoch nefigurovalo meno starovekého panovníka Alexandra Macedónskeho, čo doposiaľ dráždilo grécku stranu, keďže Macedónskom sa nazývalo aj jeho starogrécke kráľovstvo.



Letisko bude niesť označenie Medzinárodné letisko Skopje a diaľnica dostala názov Priateľstvo. "Dnešným rozhodnutím potvrdzujeme náš krok smerom k budovaniu priateľstva a dôvery s Gréckom," povedal Zaev.



V nedeľu demonštrovali na severe Grécka i v samotných Aténach státisíce ľudí proti akémukoľvek názvoslovnému riešeniu, ktoré by obsahovalo výraz "Macedónsko".