V macedónskom plebiscite prišla voliť menej ako polovica voličov

Skopje 30. septembra (TASR) - Účasť na nedeľňajšom referende v Macedónsku o zmene názvu krajiny nedosiahla zrejme hranicu 50 percent.



Podľa údajov, ktoré zverejnilo internetové vydanie denníka Nova Makedonija s odvolaním sa na predsedu štátnej volebnej komisie Olivera Derkoského, do 18.30 h, teda 30 minút pred uzavretím volebných miestností, prišlo k urnám 589.631 voličov, čo predstavuje účasť vo výške 34,09 percenta.



Všetkých 3748 volebných miestností, ktoré mohli oprávnení voliči vyhľadať v čase od 7.00 h do 19.00 h sa medzičasom uzavreli. Výklad výsledkov referenda bude zrejme diferenrovaný.



Stúpenci bojkotu nedeľňajšieho hlasovania oslavovali už krátko pred 19.00 h v uliciach Skopje skandovaním súčasného názvu krajiny, vládni činitelia zasa hovoria o dni, na ktorý môže byť hrdá celá krajina.



V zmysle platnej macedónskej ústavy je predpokladom úspešnosti záväzného referenda v krajine účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov. Tento plebiscit má však podľa vlády premiéra Zorana Zaeva konzultatívny, a nie záväzný charakter. Vládni činitelia tak opakovane hovorili o tom, že zohľadnia iba pomer hlasov za a proti, a nie počet voličov, ktorí k urnám neprišli.



Macedónsko by po zmene názvu krajiny na Republiku Severné Macedónsko, ako to predpokladá bilaterálna dohoda s Gréckom, na ktorej sa obe strany dohodli v júni v úsilí ukončiť viac ako polstoročie trvajúci spor, mohlo zamieriť do euroatlantických štruktúr. Dohoda však vyvolala v oboch zainteresovaných krajinách aj vlnu kritiky a proces jej ratifikácie môže byť ešte komplikovaný.