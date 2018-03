Macedónsko odstránilo sochu Alexandra Veľkého z letiska v Skopje

Ide o gesto dobrej vôle voči susednému Grécku, napísala tlačová agentúra AP.

Dvojmetrovú sochu na letisko umiestnili v roku 2011 ako dar od tureckej spoločnosti TAV, ktorá prevádzkuje letisko v macedónskom hlavnom meste. Sochu odstránili vo štvrtok.



Predchádzajúca macedónska konzervatívna vláda počas desaťročia pri moci dala postaviť množstvo sôch Alexandra Macedónskeho a pomenovala po ňom hlavnú diaľnicu v krajine aj letisko v Skopje. To rozhnevalo susedné Grécko, ktoré to vnímalo ako pokus privlastniť si jeho históriu.



Obe krajiny sa sporia 27 rokov o názov Macedónsko, čo podľa Atén naznačuje, že Macedónsko má územné nároky na rovnomennú grécku provinciu, v ktorej sa Alexander narodil.



Nová ľavicová macedónska vláda už stihla premenovať letisko na Medzinárodné letisko Skopje a zmenila tiež meno kľúčovej diaľnice nesúcej Alexandrovo meno. Diaľnica dostala názov Priateľstvo.



Macedónsko sa v súčasnosti usiluje urovnať spory s Gréckom, ktoré komplikujú vyhliadky tejto bývalej juhoslovanskej republiky na vstup do EÚ i NATO.