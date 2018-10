Macedónski opoziční poslanci údajne čelia hrozbám fyzickej likvidácie

Vyhrážkam sú údajne vystavení poslanci, ktorí zvažujú hlasovať za návrh novely.

Skopje 11. októbra (TASR) - Viacerí macedónski opoziční poslanci čelia údajne až nežiaducemu tlaku v súvislosti s prerokúvaním vládneho návrhu novely ústavy, s ktorým sa v stredu začalo na pôde výboru pre ústavnoprávne záležitosti v Skopje.



Macedónske ministerstvo vnútra reagovalo na mediálne správy o hrozbách fyzickej likvidácie niektorým poslancom najsilnejšej opozičnej strany VMRO-DPMNE vyšetrovaním a avizovaním ochrany pre zákonodarcov, uviedol internetový server BalkanInsight.com.



Minister vnútra Oliver Spasovski v stredu zdôraznil, že všetci členovia zákonodarného zboru by mali byť v stave plniť si povinnosti v súlade s ústavou, zastupovať tak názory svoje i svojich voličov a prijímať adekvátne rozhodnutia, informovala vo štvrtok tlačová agentúra APA.



Navrhované zmeny základného zákona krajiny, ktoré si vyžiada zmena jej názvu v súlade s obsahom bilaterálnej dohody so susedným Gréckom, sa týkajú preambuly a dvoch článkov súčasnej macedónskej ústavy.



Na schválenie novely je potrebná podpora dvojtretinovej väčšiny 120-členného zákonodarného zboru (teda 80 poslancov). Vládna koalícia tam však disponuje iba 69 mandátmi a preto sa v uplynulých dňoch usilovala získať pre podporu aj časť opozície.



Premiér Zoran Zaev vyhlásil, že v prípade neschválenia navrhovaných zmien bude iniciovať predčasné parlamentné voľby.



Podľa oficiálne nepotvrdených informácií macedónskych médií by sa hlasovanie o novele ústavy mohlo na parlamentnej pôde v Skopje uskutočniť už 16. októbra.



Na základe júnovej dohody s Aténami sa má doterajší dočasný názov krajiny - Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM) zmeniť na nový - Republika Severné Macedónsko. Cieľom tohto kroku je urovnať 27 rokov trvajúci spor so susedným Gréckom, ktorý bol pre Macedóncov prekážkou v úsilí začleniť sa do NATO či EÚ.



K zmene názvu sa mali občania Macedónska vyjadriť 30. septembra v nezáväznom referende. Hoci mali vo výsledkoch výraznú prevahu stúpenci zmeny názvu, vzhľadom na nízku účasť bol plebiscit neplatný.