Macedónsky parlament schválil albánčinu za druhý úradný jazyk krajiny

Etnickí Albánci tvoria zhruba štvrtinu z 2,1 milióna obyvateľov Macedónska.

Skopje 11. januára (TASR) - Macedónski zákonodarcovia schválili vo štvrtok zákon, ktorý ustanovuje albánčinu za druhý úradný jazyk tejto balkánskej krajiny. Hlasovanie však bojkotovala hlavná opozičná strana VMRO-DPMNE.



Predmetnú legislatívu podporilo 69 poslancov zo 120-členného parlamentu. Na to, aby reálne vstúpila do platnosti, však potrebuje ešte schvaľovací podpis macedónskeho prezidenta Ďorgeho Ivanova, informovala agentúra AP.



Parlament odhlasoval pracovnú verziu návrhu tohto zákona vlani v novembri.



Etnickí Albánci tvoria zhruba štvrtinu z 2,1 milióna obyvateľov Macedónska. Nový zákon im v prípade uvedenia do praxe umožní používať albánčinu v komunikácii so všetkými oficiálnymi inštitúciami na celom území Macedónskej republiky.



Predchádzajúci zákon, ktorý vzišiel z mierovej dohody z roku 2001 o ukončení ozbrojeného konfliktu medzi etnickými albánskymi povstalcami a vládnymi silami, povoľoval albánčinu iba v oblastiach s vyše 20-percentnou albánskou menšinou.



Albánsky premiér Edi Rama výsledok hlasovania privítal s tým, že ide o "historický krok, ktorý demokratizuje a posilňuje samotné Macedónsko". Rozhodnutie privítala aj hlavná opozičná Demokratická strana Albánska (PD).