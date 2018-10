Macedónsky parlament začal debatu o zapracovaní zmeny názvu do ústavy

Premiér Zoran Zaev vyhlásil, že v prípade neschválenia navrhovaných zmien bude iniciovať predčasné parlamentné voľby.

Skopje 15. októbra (TASR) - Macedónsky parlament začal v pondelok debatu o zmenách ústavy, ktoré sú súčasťou dohody so susedným Gréckom o premenovaní krajiny na Republiku Severné Macedónsko.



Navrhované zmeny sa týkajú preambuly a dvoch článkov ústavy Macedónska. Novela bude schválená, ak ju podporia najmenej dve tretiny zo 120 členov parlamentu. Vládna koalícia však disponuje iba 69 mandátmi a v uplynulých dňoch sa preto snažila osloviť opozíciu, ktorá je proti tejto novele. Premiér Zoran Zaev vyhlásil, že v prípade neschválenia navrhovaných zmien bude iniciovať predčasné parlamentné voľby.



V prejave pred parlamentom v pondelok uviedol, že dohoda je príliš dobrou príležitosťou pre Macedónsko na to, aby sa premrhala. Môže totiž viesť k začiatku prístupových rokovaní s Európskou úniou a k tomu, že Grécko zruší svoje námietky voči vstupu Macedónska do NATO.



"Lepšia dohoda sa nedala dosiahnuť," uviedol Zaev. "Voľba je medzi budúcnosťou a izoláciou. Voľba je o tom, či privedieme Macedónsko do NATO a Európskej únie".



Na základe júnovej dohody s Aténami sa má doterajší dočasný názov krajiny - Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM) zmeniť na nový - Republika Severné Macedónsko. Cieľom tohto kroku je urovnať 27 rokov trvajúci spor so susedným Gréckom, ktorý bol pre Macedóncov prekážkou v úsilí začleniť sa do NATO či EÚ.



K zmene názvu sa mali občania Macedónska vyjadriť 30. septembra v nezáväznom referende. Hoci mali vo výsledkoch výraznú prevahu stúpenci zmeny názvu, vzhľadom na nízku účasť bol plebiscit neplatný.