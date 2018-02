Macedónsko predložilo návrhy riešenia názvoslovného sporu s Gréckom

Macedónsko a jeho väčší južný sused Grécko sa dohodli, že tento rok zintenzívnia rozhovory vo veci nájdenia riešenia sporu.

Londýn 27. februára (TASR) - Macedónsko predložilo štyri možnosti riešenia sporu s Gréckom ohľadom svojho názvu. Vyhlásil to v utorok macedónsky premiér Zoran Zaev, ktorého cituje agentúra Reuters.



"Návrhy sú: Republika Severné Macedónsko, Republika Horné Macedónsko, Republika Vardarské Macedónsko a Republika Macedónsko (Skopje)," uviedol macedónsky premiér pre Reuters po summite krajín západného Balkánu konanom v Londýne.



Podľa neho nezodpovedanou otázkou zostáva to, či existuje "skutočná potreba" zmeny macedónskej ústavy, ako to v ostatných mesiacoch požaduje Grécko.



Macedónsko a jeho väčší južný sused Grécko sa dohodli, že tento rok zintenzívnia rozhovory vo veci nájdenia riešenia sporu, ktorý dlhodobo marí ambície Skopje na vstup do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie.



Atény, ktoré ako všetci členovia oboch zmienených blokov majú právo veta pri prijímaní nových členských štátov, protestujú proti používaniu názvu Macedónsko touto bývalou juhoslovanskou republikou. Grécko argumentuje tým, že Macedónsko by si tak mohlo uplatňovať nárok na rovnomennú grécku provinciu.



Macedónski predstavitelia dúfajú, že spor sa podarí vyriešiť včas, konkrétne do júnového summitu EÚ a júlovej vrcholnej schôdzky NATO. Navrhujú preto geografické prídavné meno, ktoré rozlíši oba názvy.