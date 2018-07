Macedónsky premiér zverejnil možné dátumy referenda o novom názve

Cieľom je podľa Zaeva najneskôr do 15. januára budúceho roka splniť všetky záväzky, ktoré od Skopje požaduje dohoda podpísaná medzi Macedónskom a Gréckom.

Skopje 6. júla (TASR) - Referendum, v ktorom sa budú občania Macedónska vyjadrovať k novému názvu svojej krajiny, sa bude konať 23. alebo 30. septembra, do úvahy však prichádza aj 7. október. V rozhovore pre grécku televíznu stanicu ERT (Elliniki Radiofonia Tileorasi) to vo štvrtok večer povedal macedónsky premiér Zoran Zaev.



Cieľom je podľa neho najneskôr do 15. januára budúceho roka splniť všetky záväzky, ktoré od Skopje požaduje dohoda podpísaná medzi Macedónskom a Gréckom, informuje spravodajský server Nova Makedonija. Macedónsko by sa podľa tejto dohody malo v budúcnosti volať Republika Severné Macedónsko (Republika Severna Makedonija).



Referendum naplánované na jeseň tohto roka bude mať záväzný charakter, zdôraznil Zaev. Zároveň vyjadril presvedčenie, že dohodu podporia nakoniec všetci vrátane opozície, "pretože občania Macedónska si želajú zmeny a integráciu to NATO a EÚ".



K oficiálnej zmene názvu i macedónskej ústavy by malo dôjsť až po referende. Ak občania dohodu v plebiscite odmietnu, budú nasledovať predčasné voľby. Zaev minulý týždeň avizoval, že v prípade neúspešného referenda zo svojej funkcie odstúpi.



Grécky parlament má hlasovať o dohode až po tom, ako Macedónsko splní všetky požadované kroky, medzi ktoré patria i ústavné zmeny. Až po ratifikácii dohody gréckym parlamentom sa začne používať nový názov Macedónska, spresnil Zaev.



Kompromisnú dohodu riešiacu spor s Gréckom, ktorý dlho blokuje integračné snahy Macedónska do NATO a EÚ, podpísali ministri zahraničných vecí oboch krajín 17. júna. V Macedónsku i Grécku má však mnohých odporcov namietajúcich, že obsahuje priveľa ústupkov voči druhej strane. Zaev v súvislosti s integračnými snahami do EÚ uviedol, že je spokojný s termínom začatia prístupových rokovaní, ktorý predbežne stanovili na jún 2019, píše Nova Makedonija.