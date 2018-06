Macedónsky prezident oficiálne odmietol podpísať dohodu s Gréckom

Ivanovovo rozhodnutie oddiali, avšak neznemožní vstup dohody do platnosti.

Skopje 26. júna (TASR) - Macedónsky prezident Gjorge Ivanov v utorok oficiálne odmietol podpísať dohodu s Gréckom o novom názve svojej vlasti, informujú agentúra AP a macedónske médiá.



Ivanov v písomnom vyhlásení pre médiá uviedol, že dokument je protiústavný a nie je ratifikovaný v súlade s macedónskou ústavou. "Neprijímam idey či návrhy, ktoré by ohrozili macedónsku národnú identitu, výnimočnosť macedónskeho národa, macedónsky jazyk a macedónsky model spolunažívania," vyhlásil Ivanov. Zároveň upozornil, že táto dohoda podľa neho stavia Macedónsko do podriadenej pozície a závislosti od iného štátu, konkrétne od Gréckej republiky.



Ivanovovo rozhodnutie oddiali, avšak neznemožní vstup dohody do platnosti, pripomína AP. Na základe ústavy krajiny sa totiž poslanci parlamentu zídu a ratifikujú dokument druhýkrát - a prezident ho už ďalej nemôže blokovať.



Predseda macedónskeho parlamentu Talat Xhaferi uviedol, že poslanci pravdepodobne zopakujú hlasovanie o dohode v priebehu budúceho týždňa.



Podľa dohody s Gréckom sa Macedónsko bude volať Republika Severné Macedónsko (Republika Severna Makedonija). K oficiálnej zmene názvu má dôjsť až po plánovanom referende na jeseň tohto roka. Ak by občania v plebiscite nový názov schválili, malo by dôjsť aj k úprave macedónskej ústavy. Keby sa tak nestalo, v krajine budú predčasné parlamentné voľby.



Macedónsky premiér Zoran Zaev v rozhovore pre televíznu stanicu 1TV v noci na utorok už vyhlásil, že v prípade neúspešného referenda z funkcie odstúpi. Zároveň však vyjadril presvedčenie, že plebiscit bude úspešný. "Občania si nemajú čo iné vybrať, nemajú druhú alternatívu. Oni musia len potvrdiť, že chcú, aby sa Macedónsko stalo členom EÚ a NATO," povedal Zaev.