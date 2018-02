Macedónsko: Väčšina ľudí vníma Grékov negatívne

Ešte horší je názor Macedóncov na Kosovo.

Skopje 8. februára (TASR) - Až 53 percent macedónskych občanov zmýšľa o Grékoch "veľmi" alebo "do určitej miery" negatívne. Vyplýva to z výsledkov prieskumu verejnej mienky, o ktorých informovali tlačové agentúry MIA a APA.



Ešte horší je názor Macedóncov na Kosovo. Negatívne o ňom zmýšľa 55 percent oslovených, a to i napriek tomu, že štvrtinu macedónskej populácie tvoria etnickí Albánci, predstavujúci v Kosove 90 percent populácie.



Aj názor na Albánsko je iba minimálne lepší ako na Grécko - takmer 52 percent ho hodnotí negatívne. V tom istom prieskume Inštitútu pre politický výskum, ktorý sa realizoval ešte v druhej polovici decembra minulého roka, sa však občania Macedónska vyjadrili veľmi pozitívne o Srboch a Bulharoch.



Ako je známe, macedónsko-grécky spor o názov postjuhoslovanskej republiky zaťažuje bilaterálne vzťahy oboch krajín a národov už viac ako štvrťstoročie a predstavuje v dôsledku gréckeho veta prekážku začlenenia Macedónska do Európskej únie i Severoatlantickej aliancie.