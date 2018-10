Macedónski zákonodarcovia začali rozpravu o zapracovaní zmeny názvu

Novela bude schválená, ak ju podporia najmenej dve tretiny zo 120 členov parlamentu.

Skopje 10. októbra (TASR) - Výbor macedónskeho parlamentu pre ústavnoprávne záležitosti otvoril v stredu rozpravu o zmenách v ústave, ktoré si vyžiada zmena názvu tejto krajiny na základe dohody so susedným Gréckom.



Navrhované zmeny sa týkajú preambuly a dvoch článkov ústavy Macedónska. Rozprava na úrovni výboru má trvať niekoľko dní, na čo sa budú novelou ústavy zaoberať poslanci v pléne, informovala tlačová agentúra AP.



Novela bude schválená, ak ju podporia najmenej dve tretiny zo 120 členov parlamentu. Vládna koalícia však disponuje iba 69 mandátmi a v uplynulých dňoch sa preto snažila osloviť opozíciu. Premiér Zoran Zaev vyhlásil, že v prípade neschválenia navrhovaných zmien bude iniciovať predčasné parlamentné voľby.



Podľa oficiálne nepotvrdených informácií macedónskych médií by sa hlasovanie o novele ústavy mohlo na parlamentnej pôde v Skopje uskutočniť už 16. októbra.



Na základe júnovej dohody s Aténami sa má doterajší oficiálny názov Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM) zmeniť na nový - Republika Severné Macedónsko. Cieľom tohto kroku je urovnať 27 rokov trvajúci spor so susedným Gréckom, ktorý bol pre Macedóncov prekážkou v úsilí začleniť sa do NATO či EÚ.



K zmene názvu sa mali občania Macedónska vyjadriť 30. septembra v nezáväznom referende. Hoci mali vo výsledkoch výraznú prevahu podporovatelia, vzhľadom na nízku účasť bolo hlasovanie vyhlásené za neplatné.