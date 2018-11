Macedónsky parlament neschválil odobratie mandátu Gruevskému

Expremiéra v máji tohto roku odsúdili na dva roky väzenia v jednej z jeho korupčných káuz týkajúcej sa nákupu luxusného obrneného vozidla za 600.000 eur v čase jeho pôsobenia na čele vlády.

Skopje 9. novembra (TASR) - Macedónsky parlament neschválil v piatok odobratie poslaneckého mandátu bývalému konzervatívnemu premiérovi Nikolovi Gruevskému, čím by umožnil výkon väzenského trestu, ktorý mu vymerali v jednej z korupčných káuz. Informovala o tom agentúra AP.



Návrh na odobratie mandátu síce podporila väčšina prítomných poslancov, nie však požadovaná dvojtretinová väčšina zákonodarného zboru. Poslanci hlasovali v pomere 58:29.



Príslušný návrh schválil už v stredu výbor macedónskeho parlamentu, poslanci Gruevského strany to ale označili za politicky motivované rozhodnutie, napísali macedónske noviny Nezavisen Vesnik.



Gruevski (48) stál na čele macedónskej vlády v rokoch 2006-2016. Zároveň bol šéfom strany VMRO-DPMNE, v súčasnosti najsilnejšej opozičnej formácie v Macedónsku. Z premiérskej funkcie musel odísť po vlne protestov, avšak stále je poslancom macedónskeho parlamentu za VMRO-DPMNE.



Expremiéra v máji tohto roku odsúdili na dva roky väzenia v jednej z jeho korupčných káuz týkajúcej sa nákupu luxusného obrneného vozidla za 600.000 eur v čase jeho pôsobenia na čele vlády. Aféra je známa pod označením "Tank".



Macedónsky súd už v októbri Gruevskému nariadil, aby nastúpil na výkon vymeraného trestu najneskôr do 8. novembra. On sám však žiada o odklad s ohľadom na svoje poslanecké povinnosti.



Expremiéra usvedčili na základe tajných nahrávok, ktoré dokazovali, že vyvíjal nezákonný tlak na predstaviteľov ministerstva vnútra rozhodujúcich o výbere vozidla na jeho osobné použitie. Od predajcu áut, v ktorého prospech loboval, mal údajne dostať istú finančnú sumu. V rovnakej kauze bola na šesť rokov väzenia odsúdená aj bývalá ministerka vnútra Gordana Jankuloska.