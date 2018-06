Macedónsky premiér naznačil impeachment prezidenta Ivanova

V súlade s dohodou s Gréckom sa má referendum o novom názve Macedónska uskutočniť v septembri alebo októbri.

Skopje 20. júna (TASR) - Macedónsky premiér Zoran Zaev v utorok večer naznačil impeachment konzervatívneho prezidenta Gjorgeho Ivanova v prípade, že neakceptuje dohodu dosiahnutú s Gréckom o budúcom oficiálnom názve Macedónska. Informuje o tom agentúra APA.



Zaev sa v utorkovom večernom rozhovore pre stanicu Kanal 5 vyjadril, že zabráni eventuálnej blokáde dohody o zmene názvu prezidentom Ivanovom, keby sa o nej občania v ľudovom hlasovaní vyjadrili pozitívne. Nikto nemá právo odporovať ich mienke, povedal Zaev.



V súlade s dohodou s Gréckom sa má referendum o novom názve Macedónska uskutočniť v septembri alebo októbri. Ak by ju občania v referende schválili, uskutočnili by sa príslušné ústavné zmeny, píše APA. Macedónsko by sa v budúcnosti malo nazývať Republika Severné Macedónsko (Republika Severna Makedonija).



Macedónsky prezident v stredu reagoval na Zaevove vyjadrenia s tým, že premiér môže hneď spolu so zmenou ústavy začať aj s procesom impeachmentu, ale svoj postoj k dohode nezmení. Informoval o tom spravodajský server Nova Makedonija. "Môj postoj k škodlivej dohode o názve je konečný a zostáva nezmenený aj popri všetkých vyslovených hrozbách a nátlaku," uviedol Ivanov v písomnom stanovisku.



Macedónsky parlament rozhodne o dohode v stredu. Zatiaľ čo ľavicou vedená vláda by nemala mať problémy so schválením zákona, prezident Ivanov sa vyjadril, že ho nepodpíše. Tým pádom by bolo nutné debatu a hlasovanie zopakovať a v prípade opätovného schválenia ho už Ivanov nebude môcť blokovať.



Na základe macedónskej ústavy je na odvolanie prezidenta krajiny potrebná dvojtretinová väčšina v parlamente. Konečné rozhodnutie o impeachmente následne vynáša ústavný súd - takisto s dvojtretinovou väčšinou.