Macedónsky prezident Ivanov dohodu o názve s Gréckom nepodporí

Skopje 13. júna (TASR) - Macedónsky prezident Gjorge Ivanov v stredu v Skopje vylúčil, že by podporil dohodu s Gréckom, ktorá vznikla na základe rokovaní premiérov oboch krajín, Zorana Zaeva a Alexisa Tsiprasa, v záujme ukončenia viac ako štvrťstoročie trvajúceho sporu o názov postjuhoslovanskej republiky.



Podľa slov najvyššieho macedónskeho predstaviteľa v televíznom vystúpení by zmena názvu krajiny z Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko na Republiku Severné Macedónsko degradovala jej práva v Organizácii Spojených národov a znamenala by prehru práva na sebaurčenie a zrušenie 20-ročnej histórie nezávislého macedónskeho štátu.



Európska únia (EÚ) a Severoatlantická aliancia (NATO) nesmú predstavovať alibi pre zlú dohodu, vyhlásil podľa tlačovej agentúry APA macedónsky prezident.



Ivanov by dohodu, ktorú by predstavitelia oboch krajín mali podpísať v sobotu, podporil iba v prípade, že nebude porušením dôstojnosti a identity macedónskeho ľudu.



Podpis macedónskeho prezidenta by bol potrebný na ukončenie ratifikačného procesu dohody v Skopje, avšak v prípade, že to hlava štátu odmietne a parlament dohodu akceptuje aj po druhý raz, Ivanov už nebude môcť odoprieť signovanie ratifikačných dokumentov.