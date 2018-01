Macron a Mayová predstavia novú úpravu dohody o ochrane hraníc

Tá by mala byť doplnkom jestvujúcej dohody pokúšajúcej sa riešiť problematiku ilegálnej migrácie v bilaterálnej relácii.

Paríž 17. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron a britská premiérka Theresa Mayová ohlásia novú úpravu v oblasti ochrany štátnych hraníc, ktorá by mala byť doplnkom jestvujúcej dohody pokúšajúcej sa riešiť problematiku ilegálnej migrácie v bilaterálnej relácii.



Ako informoval v stredu úrad francúzskej hlavy štátu v Paríži, obaja štátnici sa vo štvrtok stretnú v Sandhurste južne od Londýna.



Text dokumentu, ktorého definitívna podoba ešte nie je známa, by mal upravovať osudy neplnoletých migrantov prichádzajúcich bez sprievodu, žiadateľov o azyl, ako aj problematiku spájania rodín, pričom precízne stanoví lehotu na posúdenie žiadostí týchto osôb v priebehu niekoľkých dní.



Vyplýva to z informácií nemenovaných francúzskych diplomatických zdrojov.



Materiál bude mať aj finančnú pasáž, ktorá predpokladá značný príspevok britskej strany.



Pôvodná dohoda týkajúca sa tejto problematiky bola signovaná v meste Le Touquet vo februári 2003 a platnosť nadobudla v roku 2004.