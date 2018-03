Weber: Macron a Merkelová by mali vyslať z Paríža impulz pre Európu

Pre staronovú šéfku nemeckej spolkovej vlády je cesta do Paríža prvou zahraničnou návštevou po nástupe jej nového kabinetu.

Paríž 16. marca (TASR) - O dvojstranných a zahraničnopolitických otázkach vrátane európskej politiky sa malo hovoriť v piatok v Paríži na stretnutí francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckej spolkovej kancelárky Angely Merkelovej.



Pre staronovú šéfku nemeckej spolkovej vlády je cesta do Paríža prvou zahraničnou návštevou po nástupe jej nového kabinetu.



Macron sa netajil v uplynulých mesiacoch tým, že čaká na vytvorenie funkčnej nemeckej vlády, veď Paríž a Berlín majú byť iniciátormi reforiem v Únii.



Šéf frakcie Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente, predstaviteľ nemeckej Kresťanskosociálnej únie (CSU) Manfred Weber vyzval obe krajiny na spoločný impulz pre starý kontinent. "Prelom pre Európu sa musí začať dnes v Paríži," cituje jeho slová tlačová agentúra DPA.



Weber vníma rok 2018 ako "osudový rok. Teraz sú potrebné výsledky v dôležitých otázkach ako riadenie a obmedzenie prisťahovalectva alebo trvalé zabezpečenie eura a hospodárskeho rastu," konštatoval.



Macron a Merkelová by chceli pripraviť počas stretnutia v Paríži budúcotýždňový summit EÚ. Na marec ohlásili vlani v decembri spoločný návrh reformy eurozóny. Medzi oboma krajinami však zostávajú stále na niektoré otázky odlišné názory, tak napríklad na zriadenie postu európskeho ministra financií či rozpočtu eurozóny.



Vo francúzskej metropole by mal s rezortným partnerom Brunom Le Mairom rokovať aj nový nemecký vicekancelár, minister financií Olaf Scholz.