Macron a Merkelová diskutovali o brexite a spolupráci v oblasti obrany

Paríž 27. februára (TASR) - Členské štáty Európskej únie odmietajú znovu rokovať o brexitovej dohode, ktorú s nimi dosiahla britská vláda, no parlament ju v januári neschválil. Na stretnutí v Paríži to v stredu zdôraznili nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron, informovala agentúra AP.



Macron uviedol, že Británia bude na posunutie termínu plánovaného odchodu z EÚ potrebovať dobrý dôvod. "Nepotrebujeme čas, potrebujeme rozhodnutia," povedal francúzsky prezident.



"Ak Británia potrebuje trochu viac času, neodmietneme to, ale naším cieľom je nájsť systematické riešenie, akým je riadený odchod Británie z Európskej únie," vyhlásila Merkelová.



Stretnutie Merkelovej a Macrona sa okrem brexitu týkalo aj vzťahov so Spojenými štátmi a ďalších európskych záležitostí.



"Francúzsko-nemecké vzťahy sú nevyhnutnou podmienkou toho, aby sa Európa mohla posunúť vpred," uviedol Macron na spoločnej tlačovej konferencii s Merkelovou.



Macron a Merkelová zároveň oznámili, že chcú posilniť vzájomnú spoluprácu v oblasti obrany, čo zahŕňa aj rozvoj francúzskeho a nemeckého zbrojárskeho priemyslu a spoločný postoj k vývozu zbraní.