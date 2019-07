Macron a Merkelová pozvali Johnsona na návštevu

Macron sa s Johnsonom rozprával vo štvrtok večer, keď mu zablahoželal k vymenovaniu za premiéra britskou kráľovnou Alžbetou II.

Paríž/Berlín 26. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecká kancelárka Angela Merkelová pozvali nového britského premiéra Borisa Johnsona za samostatné návštevy Nemecka a Francúzska.



Johnsona pozvali do Paríža na návštevu už "v najbližších týždňoch", oznámil v piatok Elyzejský palác.



Macron sa s Johnsonom rozprával vo štvrtok večer, keď mu zablahoželal k vymenovaniu za premiéra britskou kráľovnou Alžbetou II. a ocenil francúzsko-britskú spoluprácu v celej škále záležitostí, dodal Elyzejský palác citovaný tlačovou agentúrou DPA.



Johnson prijal Merkelovej pozvanie počas piatkového telefonátu, oznámila hovorkyňa kancelárky Ulrike Demmerová. Obaja politici sa rozprávali o dvojstranných vzťahoch Nemecka a Británie a o Johnsonovom pláne pre brexit, teda pre odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie.



Merkelová takisto zagratulovala Johnsonovi k novej funkcii a zaželala mu "veľa šťastia pri vykonávaní tejto náročnej úlohy".



Obaja európski lídri, Macron aj Merkelová, sa nevedia dočkať diskusie na tému brexitu, pričom Macron dúfa, že debata sa uskutoční už "v najbližších týždňoch, s rešpektom k požiadavkám Európskej únie", dodal Elyzejský palác.



Francúzsko je vo všeobecnosti vnímané ako krajina, ktorá má prísny postoj k brexitu. Navyše, pri aprílovom rozhodnutí únijných lídrov poskytnúť Británii odklad až do 31. októbra, aby sa obe strany vyhli okamžitému odchodu ostrovnej krajiny z EÚ bez dohody, bolo Francúzsko oveľa skeptickejšie než ostatné členské štáty.



Johnson vyhlasuje, že chce ešte pred 31. októbrom znovu rokovať o dohode o brexite, ktorú vyrokovala jeho predchodkyňa Theresa Mayová so zvyšnými 27 členmi EÚ.



Predovšetkým sa chce zbaviť klauzuly nazývanej írska "poistka". Jej cieľom je zabrániť vzniku tvrdej hranice na ostrove Írsko - teda medzi Írskou republikou, ktorá je členom EÚ, a Severným Írskom, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva.



Predstavitelia EÚ uviedli, že rokovania o dohode o odchode už znovu neotvoria, ale sú pripravení pozmeniť politickú deklaráciu, ktorá detailne načrtáva podmienky budúcich vzťahov.