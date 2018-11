Macron a Merkelová si spoločne pripomenuli koniec prvej svetovej vojny

Stalo sa tak pred obnoveným reštauračným vozom, v ktorom pred 100 rokmi došlo k tomuto historickému aktu a ktorý v súčasnosti slúži ako múzeum.

Compiegne 10. novembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová, ktorí sa v sobotu stretli neďaleko francúzskeho mesta Compiegne severovýchodne od Paríža, aby si spoločne pripomenuli koniec prvej svetovej vojny, odhalili pamätnú tabuľu na mieste uzavretia prímeria z 11. novembra 1918.



Stalo sa tak pred obnoveným reštauračným vozom, v ktorom pred 100 rokmi došlo k tomuto historickému aktu a ktorý v súčasnosti slúži ako múzeum.



Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Na pamätnom mieste, na ktorom štátnici položili veniec, sa odteraz bude zdôrazňovať "význam nemecko-francúzskeho zmierenia v službách Európy a mieru".



Doteraz bola na mieste umiestnená tabuľa s nápisom vo francúzskom jazyku, ktorého obsah by v preklade mohol znieť: Tu podľahla 11. novembra 1918 zločinecká povýšenosť Nemeckej ríše porazená slobodnými národmi, na ktorých zotročenie si robila nárok.



Víkend spomienkových podujatí pri príležitosti 100. výročia skončenia prvej svetovej vojny, na ktorých sa zúčastnia desiatky svetových lídrov, sa v sobotu začal nielen vo Francúzsku, ale aj v ďalších krajinách.



Tento seriál vyvrcholí v nedeľu obradmi pri Hrobe Neznámeho vojaka v Paríži, a to o 11. hodine 11. dňa 11. mesiaca - presne sto rokov po tom, ako vstúpilo do platnosti prímerie končiace prvú svetovú vojnu za účasti vyše 60 hláv štátov a vlád z rôznych končín planéty.



Prvý svetový konflikt XX. storočia si vyžiadal životy takmer deviatich miliónov vojakov a vyše šiestich miliónov civilistov. Po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie sa zrodil celý rad nových štátov v strednej Európe i na Balkáne vrátane niekdajšieho Československa.