Macron a Sánchez budú v Paríži rokovať o dôsledkoch eurovolieb

Paríž 27. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v pondelok v Paríži stretne so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom. Ide o prvé z radu stretnutí s európskymi predstaviteľmi pred neformálnym summitom po voľbách do Európskeho parlamentu (EP).



Témou ich rokovania na pracovnej večeri bude analýza výsledkov eurovolieb, spresnil v pondelok vo svojom vyhlásení Elyzejský palác.



Rokovanie Macrona so Sánchezom sa uskutoční v predvečer mimoriadneho summitu EÚ venovaného výsledkom volieb do EP, ktoré sa konali 23.-26. mája a etablované strany v nich čelili rastu sympatií voličov ku krajnej pravici.



Šéfovia európskych štátov a vlád budú hovoriť aj o nomináciách budúcich lídrov európskych inštitúcií: Európskej komisie, europarlamentu, Európskej rady a Európskej centrálnej banky.



Agentúra AFP pripomenula, že kým Sánchezova socialistická strana (PSOE) vyhrala v Španielsku voľby do europarlamentu, Macronovu stranu Republika v pohybe (LREM) v eurovoľbách vo Francúzsku porazilo krajne pravicové Národné združenie (RN) vedené Marine Le Penovou.



PSOE a LREM nie sú členmi rovnakej frakcie v EP, kde si dva veľké bloky - Európska ľudová strana (EPP) a Socialisti a demokrati (S&D) - síce zachovali dominantné postavenie, ale stratili väčšinu. Táto situácia bude mať zrejme za následok náročné rokovania o rozdelení postov v Európskej komisii a o zmene na poste jej predsedu, konštatovala AFP.



Macron podľa agentúry AFP verí, že napriek neúspechu v eurovoľbách sa okolo LREM podarí v EP vytvoriť širokú centristickú koalíciu a prilákať do frakcie Aliancie liberálov a demokratov za Európu (ALDE) nových členov.



Po tom, ako sa Sánchez a Macron stretnú v pondelok na večeri, francúzsky prezident v utorok okrem summitu EÚ v Bruseli absolvuje aj schôdzku s predsedami vlád krajín Vyšehradskej štvorky. V utorok bude mať i rokovania s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou a s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, končiacim vo funkcii.



Macron a Merkelová v noci po skončení hlasovania v eurovoľbách telefonicky hovorili alebo sa v uplynulých dňoch stretli s holandským premiérom Markom Ruttem a predsedom portugalskej vlády Antóniom Costom.