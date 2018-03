Macron: Beltrame konal v duchu svojich zásad a hodnôt, ktoré vyznával

Pred začatím smútočného aktu sa Macron na nádvorí Invalidovne krátko rozprával a manželkou a matkou plukovníka Beltrama i príbuznými ďalších obetí piatkových útokov v Carcassonne a Trebes.

Paríž 28. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu vo svojom prejave v rámci štátneho smútočného aktu v parížskej Invalidovni vzdal hold plukovníkovi žandarmérie Arnaudovi Beltramovi, ktorý minulý piatok utrpel smrteľné zranenie, keď sa pri islamistickom útoku v meste Trebes na juhu krajiny vymenil za jedného z rukojemníkov - ženu.



Pred začatím smútočného aktu sa Macron na nádvorí Invalidovne krátko rozprával a manželkou a matkou plukovníka Beltrama i príbuznými ďalších obetí piatkových útokov v Carcassonne a Trebes.



Macron vo svojom príhovore vyzdvihol obetu Beltrama, ktorý sa bez zaváhania vydal útočníkovi, aj keď si bol vedomý rizika. Prezident poznamenal, že "aj tí najodvážnejší by zaváhali". Beltrame však podľa neho zostal "verný sám sebe a svojim hodnotám, tomu, čím bol a chcel byť, tomu, čo mu ležalo sa srdci".



Macron spomenul, že keď sa Beltramova matka dozvedela o udalostiach v Trebes a zranení jedného zo zasahujúcich vojakov, okamžite vycítila, že je to jej syn.



"Obetoval sa, aj keď vedel, že ide na smrť. Rozhodol sa takto, lebo inak by si vyčítal, že to neurobil. Byť príkladom bolo preňho zásadnou vecou, morálka ho nútila konať," uviedol Macron.



Dodal, že aj do svojho hrdinského činu v Trebes bol Beltrame "synom Francúzska, akými sa Francúzsko hrdí". Macron ho priradil k hrdinom odboja počas druhej svetovej vojny či Jane z Arku, ktorí "za slobodu obetovali aj svoje životy".



Vyslovil tiež želanie, aby Beltramova obeta ovplyvnila mladých ľudí vo Francúzsku. Vyzval, aby "každý občan" bol ostražitý a zaujal občiansky postoj tvárou v tvár "prízemnému islamizmu".



Macron súčasne vyjadril presvedčenie, že Francúzsko túto ďalšiu ťažkú skúšku prekoná aj vďaka "súdržnosti zjednoteného národa". Prisľúbil, že bude dbať, aby sa na Beltrama a jeho pamiatku nezabudlo.



Francúzsky prezident v prejave vzdal hold aj príslušníkom žandarmérie v departemente Aude a všetkým zložkám, ktoré zasahovali v Carcassonne a Trebes a ktorých zasiahla smrť ich druha.



Beltrama v stredu za jeho hrdinstvo posmrtne povýšili do hodnosti plukovníka a udelili mu in memoriam aj hodnosť komandéra (veliteľa) Čestnej légie.



Smútočnému aktu predchádzal prevoz tela z kasární francúzskej žandarmérie do Invalidovne, pričom konvoj sa krátko zastavil pred nekropolou Panthéon, kde sú uložené pozostatky významných mužov a žien Francúzska.



Francúzske médiá informovali, že celý prevoz telesných pozostatkov 44-ročného Arnauda Beltrama z kasární Republikánskej gardy k Invalidovni sprevádzal hlahol najväčšieho zo zvonov katedrály Notre-Dame, čo sa stáva ojedinele, len pri príležitostiach výnimočných pre dejiny krajiny.



Pozdĺž trasy, po ktorej prechádzalo auto s telom v sprievode motoriek Národnej polície a jazdou Republikánskej gardy, stáli radoví občania a často aj potleskom vzdávali hold Beltramovi.



Priamy prenos zo zhromaždenia vysielalo viacero televíznych spoločností.



V čase obradu si minútou ticha pamiatku svojho kolegu uctili vo všetkých policajných komisariátoch a kasárňach žandarmérie na celom území Francúzska. V mnohých mestách sa konali krátke smútočné zhromaždenia na Beltramovu počesť.