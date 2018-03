MACRON: V predbrexitovom Bruseli sa hovorí po anglicky až prílíš

Prisľúbil, že bude bojovať za to, aby sa v európskych inštitúciách a v zahraničí používala viac francúzština.

Paríž 20. marca (TASR) - Angličtina v Bruseli prevláda až príliš, a to obzvlášť v čase, keď sa blíži odchod Británie z Európskej únie. Vyhlásil to v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron a prisľúbil, že bude bojovať za to, aby sa v európskych inštitúciách a v zahraničí používala viac francúzština.



"Situácia je v súčasnosti celkom paradoxná. Angličtina pravdepodobne nikdy nebola v Bruseli taká prítomná ako v čase, keď hovoríme o brexite," povedal francúzsky prezident.



"Táto dominancia nie je nevyhnutná. Je na nás, aby sme stanovili pravidlá... a aby sa francúzština stala jazykom, s ktorým má človek veľa príležitostí," uviedol Macron.



Macron, ktorý na rozdiel od väčšiny predchádzajúcich francúzskych lídrov pri prejavoch v zahraničí často hovorí po anglicky, zdôraznil, že toto nie je krok proti používaniu angličtiny, ale na podporu viacjazyčnosti.



Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti pred časom na sociálnej sieti napísal, že je "nadšeným podporovateľom viacjazyčnosti", a v rozhovore pre francúzsku televíziu povedal: "Prečo by mal byť Shakespearov jazyk nadradený jazyku Voltairea?". "Nie je správne, že sme sa tak anglicizovali," doplnil vo francúzštine.



"Angličtina sa v inštitúciách EÚ stala pracovným jazykom na každodennej báze a s brexitom sa to nezmení," dodal Juncker a vysvetlil, že tí, ktorí nepochádzajú zo západnej Európy, si už na angličtinu zvykli.