Macron nadviazal na pandiu diplomaciu: Prezidentovi Číny daruje koňa

Paríž/Peking 8. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron počas návštevy Číny daruje čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi - na znak priateľstva - koňa Republikánskej gardy.



Ako dôvod Elyzejský palác uviedol, že Si bol počas svojej návštevy Paríža v roku 2014 "fascinovaný" eskortou a výcvikom týchto koní.



Koňa dopravili z Francúzska do Pekingu už 4. januára. Sprevádzal ho veterinár a príslušník Republikánskej gardy, ktorí sa o koňa budú starať počas jeho pobytu v karanténe.



Vzhľadom na povinnú karanténu Macron odovzdá Simu počas ich pondelkového stretnutia v Pekingu zatiaľ len zarámovanú fotografiu osemročného hnedáka menom Vésuve de Brekka. Súčasťou daru od Macrona bude aj šabľa s vygravírovaným venovaním.



Francúzske médiá si všimli, že transkripcia priezviska francúzskeho prezidenta do mandarínčiny je "Makelong", čo údajne znamená "kôň porážajúci draka".



Spomínané gesto "konskej diplomacie" nadväzuje na "pandiu diplomaciu" zo strany vlády v Pekingu, ktorá v roku 2012 zapožičala do Francúzska pár pánd. Ich potomok sa narodil vlani a stal sa prvým pandím mláďaťom narodeným vo Francúzsku.



Mláďa v novembri roku 2017 pokrstila Macronova manželka Brigitte. Krst sa odohral v zoologickej záhrade Beauval južne od Paríža. Vtedy štvormesačný samček dostal meno Jüan Meng, čo v preklade z čínštiny znamená "splnený sen alebo želanie".



Macron chce v Číne dosiahnuť lepšie vzťahy a účasť na Hodvábnej ceste



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok - na úvod svojej návštevy Číny - vyhlásil, že Čína a Európa by mali spoločne pracovať na novom projekte spolupráce, pre ktorý sa vžil názov Jeden pás, jedna cesta (One Belt, One Road - OBOR).



Táto "nová Hodvábna cesta" by podľa Macrona nemala byť jednosmerná, lebo ani Hodvábna cesta z dávnych čias "nikdy nebola len čínska".



Macron to uviedol v pondelok v prejave k vysokoškolským učiteľom, študentom a podnikateľom, ktorý predniesol v meste Si-an - východiskovom bode dávnej Hodvábnej cesty - najznámejšej obchodnej tepny v dejinách. Toto mesto patrí k najstarším v Číne a je známe aj vďaka terakotovej armáde nájdenej v hrobke prvého čínskeho cisára Čchina.



Čína by chcela, aby nová Hodvábna cesta prepojila 68 krajín, v ktorých žijú vyše štyri miliardy obyvateľov. Projekt rozvojovej stratégie OBOR zverejnila Čína v roku 2013. Jeho cieľom je prepojiť Čínu po súši i po mori s juhovýchodnou Áziou, Pakistanom a Strednou Áziou a ďalej s Blízkym východom, Európou a Afrikou.



V rozhovore, ktorý Macron pred cestou poskytol spravodajskému portálu China.org., označil nový čínsky projekt za dôležitú iniciatívu a deklaroval, že Francúzsko je pripravené stať sa hybnou silou projektu. "Musíme definovať konkrétne projekty, ktoré by sme mohli spoločne uskutočniť v Európe, Ázii a v krajinách tretieho sveta," spresnil.



Podľa denníka Le Figaro Macron v spomínanom prejave tiež vyhlásil, že do Číny chce ako prezident zavítať najmenej raz za rok, aby vybudoval atmosféru dôvery. Le Figaro v tejto súvislosti pripomenul, že nemecká kancelárka Angela Merkelová od roku 2005 absolvovala deväť návštev Číny.



V prejave tiež ocenil postoj Číny, ktorá na rozdiel od USA neodstúpili od klimatickej dohody uzavretej koncom roku 2015 v Paríži.



Počas návštevy Macrona v Číne sa očakáva podpísanie viac ako 50 zmlúv. Prezident chce tiež podporiť spoluprácu podnikateľských subjektov oboch krajín a predstaviť viacero francúzskych start-upov z oblasti najmodernejších technológií.



Macron sa v pondelok presunie do Pekingu, kde absolvuje stretnutie a súkromnú večeru s prezidentom Si Ťin-pchingom a jeho manželkou. Elyzejský palác ubezpečil, že Macron v súkromnom rozhovore so Sim nadhodí aj tému dodržiavania ľudských práv.