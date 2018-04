Macron: Chceme pracovať na novej jadrovej dohode s Iránom

Francúzsky prezident sa vyslovil za udržateľnú stabilitu a vyjadril nádej, že veľmi úprimná diskusia, ktorú mal s Trumpom, umožní vydláždiť cestu k novej dohode.

Washington 24. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok pripustil, že majú s americkým prezidentom Donaldom Trumpom rozdielne názory na Irán, ale vyslovil nádej, že môžu spolupracovať na novej jadrovej dohode s Iránom. Informovala o tom spravodajská stanica CNN.



"Už niekoľko mesiacov hovorím, že to nie je dostatočná dohoda, ale umožňuje nám prinajmenšom do roku 2025 mať nejakú kontrolu nad ich jadrovými aktivitami. Preto chceme odteraz pracovať na novej dohode s Iránom," uviedol Macron po rokovaniach s Trumpom v Bielom dome.



Francúzsky prezident sa vyslovil za "udržateľnú stabilitu" a vyjadril nádej, že veľmi úprimná diskusia, ktorú mal s Trumpom, umožní vydláždiť cestu k novej dohode.



Trump na stretnutí s Macronom varoval, že ak Iránci obnovia svoj jadrový program, "budú mať väčšie problémy, aké kedy mali". "Kamkoľvek idete na Blízkom východe, zdá sa, že Irán je za všetkým, kde je problém," povedal Trump a uviedol ako príklad Jemen.



Šéf Bieleho domu na tlačovej konferencii konštatoval, že USA neurobili žiadne ústupky voči Severnej Kórei a jeho cieľom je zabezpečiť úplnú denuklearizáciu tohto izolovaného štátu. Na otázku, čo si pod úplnou denuklearizáciou predstavuje, odpovedal: "Znamená to, že sa zbavia svojich jadrových zbraní. Je to veľmi jednoduché."



Americký prezident tiež vyhlásil, že Severná Kórea chce schôdzku na najvyššej úrovni "čo najskôr". Ocenil pritom vodcu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) Kim Čong-una ako "veľmi otvoreného" a "veľmi ctihodného". S Kimom sa stretne podľa svojich "veľmi skoro".



Agentúra AP konštatuje, že Trumpove slová na adresu severokórejského diktátora ostro kontrastujú s jeho minulými výrokmi, v ktorých ho prirovnával k "malému raketovému mužovi". Očakáva sa, že Trump sa s Kimom stretne v máji alebo v júni.



Juhokórejský prezident Mun Če-in sa zíde s Kim Čong-unom v piatok a otvorí tak nové kolo diplomatických rokovaní s Pchjongjangom o jeho jadrovom programe.