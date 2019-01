Macron: Dohoda o brexite je najlepšia možná, nedá sa o nej zas rokovať

Macron vyjadril nádej, že Mayová predstaví Únii kroky, ktoré zabránia brexitu bez dohody.

Londýn 29. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok povedal, že dohoda o brexite je "najlepšou možnou dohodou" a nedá sa o nej opätovne rokovať. Informovala o tom agentúra AFP.



Macron to vyhlásil na Cypre v čase, keď premiérka Theresa Mayová žiadala britských poslancov, aby jej dali mandát na opätovné otvorenie dohody o brexite a zmenu tzv. írskej poistky. Brusel však opätovné prerokovanie dohody o vystúpení Británie z Európskej únie odmieta.



Macron vyjadril nádej, že Mayová predstaví Únii kroky, ktoré zabránia brexitu bez dohody. Ak podľa Macrona Británia opustí 29. marca EÚ bez dohody, nastane situácia, ktorú "nikto nechce, ale mali by sme byť na ňu všetci pripravení".



Britská premiérka vyzvala poslancov, aby ju podporili v jej snahe o "právne záväznú" zmenu írskej poistky, ktorú by mali nahradiť nešpecifikované "alternatívne opatrenia". Podľa nej je jasné, že "táto snemovňa chce zmeny v írskej poistke" a ona sa chce "vrátiť do Bruselu s čo najjasnejším mandátom". Dúfa, že sa jej podarí dosiahnuť tieto zmeny a do parlamentu sa vráti s upravenou dohodou, kde ju už poslanci 15. januára zamietli.



Spojené kráľovstvo by na základe írskej poistky malo zostať v colnej únii s EÚ na neurčité obdobie, ak sa nenájde iný spôsob, ako sa vyhnúť obnoveniu "tvrdej hranice" medzi britským Severným Írskom a nezávislou Írskou republikou, ktorá aj po brexite zostane členskou krajinou EÚ.