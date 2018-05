Macron: Dohoda s Iránom by sa mala rešpektovať, ale môže byť rozšírená

Jadrová dohoda je však predmetom stupňujúceho sa tlaku zo strany Trumpa, ktorý v januári varoval, že USA od zmluvy odstúpia, ak sa nestanovia ďalšie obmedzenia pre iránsky jadrový a raketový program.

Sydney 2. mája (TASR) - Existujúca jadrová dohoda medzi Iránom a šiestimi veľmocami by sa mala rešpektovať, vyhlásil v stredu francúzsky prezident Emmanuel Macron. Pripustil však, že by mohla byť rozšírená.



Americký prezident Donald Trump má do 12. mája rozhodnúť, či USA od tejto dohody odstúpia.



"Nech už bude rozhodnutie akékoľvek, budeme sa musieť pripraviť na širšie rokovanie... pretože si myslím, že nikto nechce vojnu v tomto regióne a nikto nechce eskaláciu v zmysle napätia v tejto oblasti," povedal Macron počas návštevy Austrálie. Podľa neho je dohoda najlepším spôsobom, ako monitorovať súčasnú jadrovú aktivitu iránskej vlády.



Francúzsky prezident uviedol, že dohoda by mohla byť rozšírená v troch nových oblastiach. Jedna by sa týkala jadrovej aktivity po roku 2025, druhá by mala za cieľ lepšiu kontrolu a monitoring balistického režimu iránskeho režimu a tretia obmedzenie iránskej aktivity v regióne, najmä v Iraku, Sýrii, Libanone a Jemene. Macron dodal, že Trump reagoval "pozitívne" na jeho nedávny návrh ohľadom novej dohody.



Irán a šesť mocností - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - dospeli 14. júla 2015 k dohode o jadrovom programe Teheránu. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, EÚ a USA voči islamskej republike výmenou za to, že Irán dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.



Jadrová dohoda je však predmetom stupňujúceho sa tlaku zo strany Trumpa, ktorý v januári varoval, že USA od zmluvy odstúpia, ak sa nestanovia ďalšie obmedzenia pre iránsky jadrový a raketový program.