Macron vyzval Európanov na boj proti lepre populizmu

Paríž 21. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok vyhlásil, že populizmus sa šíri Európou ako choroba, proti ktorej by mali Európania ráznejšie bojovať - namiesto kritizovania krokov proeurópskych vlád, ako je i tá jeho. Informovala o tom agentúra Reuters.



Macron je vo svojej krajine pod tlakom za to, že Francúzsko neprijalo humanitárnu loď Aquarius so stovkami migrantov na palube, ktorú predtým odmietol prijať taliansky krajne pravicový minister vnútra Matteo Salvini. Vyhrotená situácia spôsobila slovnú potýčku medzi Parížom a Rímom.



Macron počas svojej štvrtkovej návštevy francúzskeho regiónu Bretónsko, ktorý je výrazne proeurópsky, vyzval na boj proti "tým, čo nenávidia Európu".



"Vidíme, že sú v celej Európe na vzostupe ako lepra - v krajinách, kde by sme to považovali za nemožné, v susedných krajinách. Hovoria tie najhoršie veci a my si na to postupne zvykáme. Provokujú a nikoho to nedesí. Zabúdame odsudzovať tých, ktorí nenávidia Európu a presadzujú svoje plány," varoval Macron.



"Zvykáme si na extrémy v krajinách, ktoré boli roky proeurópske ako my. Veľkú zodpovednosť za to nesú novinárske a politické elity," dodal francúzsky prezident.