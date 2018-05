E. Macron: Európania musia byť jednotní a musia ukázať silu

Francúzsky prezident to povedal v nemeckom meste Aachen, kde si prevzal prestížnu Cenu Karola Veľkého, udeľovanú každoročne za proeurópsku angažovanosť.

Aachen 10. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval vo štvrtok Európu, aby bola jednotná a sebavedome ukazovala silu čeliac čoraz komplexnejšiemu svetu a jednostranným krokom USA v otázkach, akými sú klimatické zmena či jadrová dohoda s Iránom.



Macron to povedal v nemeckom meste Aachen, kde si prevzal prestížnu Cenu Karola Veľkého, udeľovanú každoročne za proeurópsku angažovanosť. Ocenenie dostal za svoju víziu novej Európy. Ide aj o uznanie jeho "vášnivého" boja proti nacionalizmu a izolacionizmu a má to byť preňho povzbudením v ňom pokračovať, uviedol starosta Aachenu Marcel Philipp.



Francúzsky líder apeloval na Európu, aby bránila svetový multilaterálny poriadok v záujme "európskej suverenity". "Nebuďme slabí," vyhlásil s tým, že Európa si nesmie nechať určovať svoje smerovanie inými veľmocami. V súvislosti s reakciou veľkých európskych krajín na odstúpenie USA od jadrovej dohody s Iránom Macron povedal: "Rozhodli sme sa vytvárať stabilitu na Blízkom a Strednom východe."



Nemecká kancelárka Angela Merkelová predtým vyzdvihla Macronovo nadšenie, angažovanosť a odvahu. "Sršíš ideami a oživil si debatu o európskej politike novými návrhmi," povedala vo svojom laudáciu. Macron je podľa kancelárky zanieteným obhajcom európskej demokracie v ťažkých časoch. Dejiny ukazujú, že "hodnoty slobody sú krehkým tovarom", uviedla Merkelová s tým, že je potrebné postaviť sa autoritárskemu pokušeniu.



S ohľadom na nezhody vo vzťahoch s USA Merkelová povedala: "Európa musí vziať svoj osud do svojich rúk." Nachádzame sa v rozhodujúcej fáze a historickou zodpovednosťou je pevne a trvalo etablovať Európu ako pozitívny projekt budúcnosti, dodala.



Medzinárodná cena Karola Veľkého sa udeľuje od roku 1950 za mimoriadne zásluhy o európske zjednotenie. Táto tradícia bola založená obyvateľmi západonemeckého mesta Aachen. Medzi držiteľov ceny patria okrem iných i bývalý československý a český prezident Václav Havel, francúzsky prezident Francois Mitterrand, nemecký kancelár Helmut Kohl, americký exprezident Bill Clinton či nemecká kancelárka Angela Merkelová.